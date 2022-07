Dans la douleur, l'équipe de France se qualifie pour les demi-finales

Que ce fut difficile ! Mais au terme de 120 minutes pendant lesquelles elles furent archi-dominantes, les Bleues ont finalement réussi à vaincre la malédiction des quarts de finale grâce à un penalty transformé par Ève Périsset pendant la prolongation. Les voici en demi-finales, une première depuis dix ans. Le rendez-vous est pris, ce sera mercredi prochain contre un nouveau gros morceau : l'Allemagne.

Les Oranje pressées

Inefficacité et frustration

Cramées contre cramées

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Perisset (Torrent, 106e), Mbock, Renard, Karchaoui - Toletti (Pallis, 106e), Bilbault, Geyoro (Mateo, 87e) - Diani, Malard (Bacha, 62e), Cascarino. Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Pays-Bas (4-2-3-1) : Van Domselaar - Wilms (Damaris, 115e), Van der Gragt, Janssen, Casparij - Groenen, Van de Donk (Brugts, 72e), Spitse (Leuchter, 106e) - Beerensteyn (Roord, 46e), Miedema, Pelova. Sélectionneur : Mark Parsons.

Les sifflets du New York Stadium au coup de sifflet final traduisent bien la déception du public acquis majoritairement à la cause des Néerlandaises. Mais au terme de 120 minutes aussi intenses que frustrantes, ce sont bien les championnes d'Europe qui passent à la trappe de ce quart de finale dont les Bleues nouvelle génération ont réussi à s'emparer, pour la première fois depuis dix ans (1-0). Dans la douleur, avec un penalty en guise de juge de paix, mais peu importe. Le signe indien est enfin brisé.Démarrant pied au plancher, l’équipe de France reste fidèle à ses départs canon depuis le début de l’Euro. Tradition estivale oblige, les Néerlandaises font du camping, mais pas dans les Cévennes, sinon dans leur moitié de terrain. Hormis une tête en retrait hasardeuse de Sakina Karchaoui vers Pauline Peyraud-Magnin, dont la portière française se saisit en deux temps, pas d’occasion franche à signaler pour les Lionnes, lesquelles ne sortent qu’un petit temps fort dans le premier acte. Tout le contraire des Bleues qui, elles, parviennent à surmonter l’agressivité montrée par Daniëlle van de Donk et Jackie Groenen, en multipliant les combinaisons intéressantes à deux ou à trois, mais sans jamais parvenir à concrétiser.Visiblement agacée par la qualité trop parfaite de la pelouse du New York Stadium, Delphine Cascarino se charge d’y planter quelques grosses patates. Trois exactement, dont une mine à 25 mètres qui s’écrase sur le poteau de Van Domselaar peu avant la demi-heure de jeu et frustre encore un peu plus les Françaises qui, à défaut d’endormir leurs adversaires, ne parviennent pas à les assommer. Le destin lui-même ne semble pas être en faveur des Bleues lorsqu'il met le genou de Stefanie van der Gragt sur la trajectoire de la frappe à bout portant de Melvine Malard (37), puis son bras (collé au corps) sur celle de Grace Geyoro (41). La taulière de l’Ajax veille au grain et défend avec autorité la zone de sa gardienne qui, elle, subit de plein fouet son premier match à élimination directe dans la peau d’une titulaire chez les A. Mais sans craquer pour autant. De quoi renvoyer les Françaises au vestiaire avec la rage au ventre.Revenue de son Covid trois jours avant la rencontre, Vivianne Miedema se charge d’animer le front de l’attaque batave, c’est bien Van der Gragt qui offre auxleur seule occasion cadrée du match avec une tête qui termine dans les gants de PPM (60). Corinne Diacre répond en tentant un coup tactique et sort Malard pour replacer Diani dans l’axe et Cascarino à droite, son poste habituel à l’Olympique lyonnais (62). Selma Bacha, nouvelle entrante, n’est pas forcément plus en réussite puisqu'elle se heurte à son tour à Daphne van Domselaar, dont la confiance augmente à mesure que le temps avance, à l’image de cette double parade (65, 67) dont elle fait montre devant la Fenotte, puis Wendie Renard, dans son habituel rôle de tour de contrôle sur les dix corners dont la France a bénéficié. Les Bleues ont des statistiques semblables à celles des Suédoises face à la Belgique (22 tirs à 4), mais Van Domselaar, impériale jusque dans les dernières secondes du temps réglementaire avec ses dix arrêts (record pour une gardienne dans cet Euro), n’aide décidément pas les Françaises à vaincre leur incapacité à marquer en seconde période.Finalement, à quoi ça se joue, une qualification à l’arrache ? Un coup du destin ? C’est possible, même s’il ne vient pas toujours d’où on l’imagine. Comme lorsque l’expérimentée Dominique Janssen (85 sélections depuis 2014) fait grossièrement trébucher Diani dans la surface et se voit sanctionnée d’un penalty à l’aide de la VAR. Comme lorsque Ève Périsset se présente aux onze mètres à la place de Wendie Renard, habituelle tireuse. La future joueuse de Chelsea ne tremble pas et envoie sa frappe à mi-hauteur côté gauche, parvenant à tromper Van Domselaar pourtant partie du bon côté (décidément !). Une fin en apothéose pour la latérale droite, sa remplaçante Marion Torrent livrant un dernier quart bien plus fragile. Bilan : une main (heureusement) non sifflée et une chiche qui termine sur la voie ferrée derrière le stade. Heureusement que le dernier train était parti, sauf pour les spectateurs qui n’auront d’autre choix que de rentrer en taxi, non sans avoir assisté aux innombrables ratés d’Ouleymata Sarr et les derniers coups de griffes des Lionnes, dans le vide, hélas, pour les championnes d’Europe en titre qui ne réaliseront donc pas le back-to-back tant attendu et sont punies d’avoir été encore moins efficaces que les Françaises. C’est dire. Et face à l’Allemagne, cela ne suffira certainement pas.