Danny Drinkwater agressé par 6 hommes

AMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Moche.Sale histoire pour Danny Drinkwater, qui refait parler de lui hors terrain. Prêté à Burnley par Chelsea, le joueur s'est embrouillé en boîte de nuit et aurait cherché à repartir avec la femme d'un coéquipier. Invité par un ami dans un établissement de Manchester, l'international anglais a dérapé, a été sorti par la sécurité et a été rattrapé, ensuite, par un groupe de six hommes qui l'ont roué de coups. Ils auraient cherché à lui viser les jambes pour lui détruire sa carrière.Présent, Kgosi Ntlhe, défenseur à Scunthorpe United, aurait répété à Drinkwater de laisser sa femme tranquille, ce à quoi ce dernier aurait répondu : «» . Nthle aurait été aperçu dans le groupe de six hommes et pourrait être inculpé d'ici peu. L'international anglais souffre de plusieurs blessures plus ou moins légère et pourrait être écarté des terrains pendant un mois.Sombre affaire.