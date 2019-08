Danilo a marqué 27 secondes après ses débuts à la Juve

GOOOOOOAAAAAL DANILO !!! 20 secondes après son entrée en jeu et sur son premier ballon ! #JuveNapoli pic.twitter.com/Z3mELSEM7C — S и Football (@SnFoot_) August 31, 2019

EM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On peut difficilement mieux réussir son baptême.Transféré à la Juventus cet été en provenance de Manchester City, Danilo n'avait pas encore joué la moindre minute en match officiel avec la Vieille Dame cette saison. Et ce n'était a priori pas encore pour ce soir, puisque Maurizio Sarri et son assistant Giovanni Martusciello lui avaient préféré Mattia De Sciglio pour le choc face au Napoli.Mais à la 15minute de jeu, De Sciglio s'est blessé et a dû quitter ses partenaires. C'est donc Danilo qui est entré, fêtant ainsi sa première apparition avec la Juventus. Sur son premier ballon, le Brésilien lance la contre-attaque turinoise. Sur son deuxième, il en est à la conclusion pour l'ouverture du score de la Juve.Entre son entrée en jeu à 14'45, et son but à 15'12, il s'est donc écoulé très exactement 27 secondes.Alors, certes, on ne pourra pas dire qu'il a marqué sur son premier ballon touché à la Juventus (puisqu'il s'agissait du deuxième), mais marquer 27 secondes après sa première entrée en jeu sous ses nouvelles couleurs, c'est quand même très solide.