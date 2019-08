Danilo à la Juve, Cancelo à Manchester City

And there he is! pic.twitter.com/n9Ez13Rm7X — Manchester City (@ManCity) 7 août 2019

VLU

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chassé-croisé.Le champion d’Italie et le champion d’Angleterre, la Juventus et Manchester City, ont conclu mercredi soir une bien singulière affaire. Dans un premier temps, lesont officiellement cédé leur défenseur brésilien Danilo à la Juventus. Le joueur de 28 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le club italien, moyennant une enveloppe de 28 millions d’euros.Dans un second temps, laa laissé filer João Cancelo vers le club anglais, désireux de renforcer le côté droit de sa défense. Le latéral de 25 ans a lui paraphé un contrat de six ans avec sa nouvelle formation. Manchester City a déboursé pas moins de 65 millions d’euros dans cette affaire.Le Real, City et maintenant la Juve : mais pourquoi tous les grands veulent Danilo ?