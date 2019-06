Daniel Riolo a-t-il un physique de Ligue 2 ?

« Mais la nana... vous avez vu la nana ? Je m’attendais à ce que ce soit un avion de chasse. C’est de la deuxième division. » Les récents propos de Daniel Riolo à l'égard de Najila Trindade Mendes de Souza - victime présumée d'un viol dont elle accuse Neymar d'être l'auteur - sur les antennes de RMC ont le mérite de soulever une question : dans quelle division joue l'animateur ?

Qu'est-ce qu'il faut comprendre @RMCsport @AfterRMC @GG_RMC @RMCinfo ? Que la victime d'un viol présumé aurait dû dire merci ? Ce bistrot à poivrots cathodiques est OK pour vous @csaudiovisuel ? pic.twitter.com/VG14qhZBFy — Claire Underwood (@ParisPasRose) 9 juin 2019

« Faut pas qu'il aille regarder des matchs de National ! »

Dans l’affaire Riolo, on ne peut pas s’empêcher de penser à un truc con. Le physique des uns jugé par les autres, voilà un poncif vieux comme le monde, un procédé quasiment inhérent à la nature humaine, et qui s’amuse à l’exercer des plus petites cours d’école aux plus larges bureaux de ressources humaines. Ou, comme jeudi soir dernier, sur les ondes de la radio RMC. L’After Foot présenté par Nicolas Vilas évoquait alors la deuxième affaire Neymar, celle concernant sa blessure contractée face au Qatar, avant que Daniel Riolo, puis Jérôme Rothen, par effet d’entraînement, ne dérivent sur l’affaire Neymar I, celle du viol présumé de Najila Trindade Mendes de Souza. Donnant lieu à une séquence tout d’abord passée inaperçue, puis déterrée des tréfonds d’internet par Twitter.» Voilà un débat qui incite à se pencher sur celui qui le pose, et qui fait doucement rire Laurent Dos Santos, latéral de Valenciennes, en Ligue 2. «, glisse-t-il.» La Ligue 2 serait en effet, selon les mots du chroniqueur, une analogie censée dépeindre un caniveau assez déceptif, la moindre des choses étant, lorsque l’on paye un vol à une femme pour la violer, de s’assurer qu’elle soit mignonne. On pourrait aussi, à ce titre, estimer que si Daniel Riolo fait aujourd’hui majoritairement de la radio, ça n’est pas pour rien, et que RMC Sport pourrait, quitte à diffuser la trogne de quelqu’un à la télévision, avoir la délicatesse de d’abord proposer à David Ginola.La problématique vient à se demander quelle est donc la différence entre un physique de Ligue 2 et une plastique de «» , le défenseur valenciennois estimant que la comparaison est bien plus difficile à dresser qu’il n’y paraît : «» Daniel Riolo peut-il rivaliser physiquement avec ses congénères ? Plutôt bien conservé pour ses 49 ans, le plus souvent drapé d’une chemise en jean, en lin ou en coton et d’une veste de costume bleu ou noir, l’homme semble dans son époque. Une relookeuse bordelaise refuse toutefois de s’exprimer sur la question, premièrement parce que la beauté, «» et secondo parce que «» Pas faux.Faute de spécialistes, le site internetpropose lui une solution alternative. «» Les consignes sont assez floues, mais la beauté plastique ne dépend après tout que de correspondances mathématiques, de construction faciale et de cases cochables par un robot. Alors après quelques minutes à placer des flèches sur l’extrémité gauche puis droite des yeux, de la bouche et du nez de notre cobaye, le logiciel est formel : Daniel Riolo est beau à 66%.Un total somme toute moyen, lesté d’une mauvaise symétrie faciale et d’un «» , mais heureusement rattrapé par une bonne distance interoculaire. Une note, surtout, qui correspond peu ou prou à la moyenne des joueurs de Ligue 2 sur FIFA. «, estime Fabrice Fontaine, entraîneur adjoint chargé de la préparation physique à Niort.» Et même s’il confirme dans un sourire qu’entre la Ligue 2 et la Ligue des champions, «» , il explique «» ne signifie pas toujours dépenser son argent dans les grandes largeurs, préférant parfois miser sur la formation de jeunes espoirs. «, estime Laurent Dos Santos.Il est aussi peut-être temps de se pencher sur ces propos lâchés en juillet dernier au, en réponse à un journaliste qui lui demandait s’il préférait vaincre en étant moche que perdre en étant beau. «(...)» Et puisqu'il estime avec Jérôme Rothen que la jeune mannequin «» , un constat effectué un peu plus haut prend finalement tout son sens : le vrai souci physique de Daniel Riolo, c'est qu'il ouvre trop sa bouche.