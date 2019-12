MR

Ciao l'artiste !Âgé de 79 ans, l'ancien arrière gauche Daniel Revelli est décédé ce mardi. Joueur de l'AS d'Aix-en-Provence de 1957 à 1968, il avait participé à la première et unique saison du club en première division française. C'était lors de l'exercice 1967-1968, et Revelli partageait alors le vestiaire avec Lucien Cossou ou Jean-Louis Leonetti.Daniel Revelli n'était autre que le frère aîné d'Hervé et Patrick, deux légendes de l'AS Saint-Étienne qui ont perdu la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1976. Le premier a remporté sept titres de champion de France, et quatre coupes de France avec les Verts. Alors que le second, cadet de la fratrie, a été sacré champion de France à quatre reprises, et a glané trois coupes de France.Les obsèques de leur frère se dérouleront ce vendredi à Brax-Léguevin, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse.