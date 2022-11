Dani Alves, plus vieux joueur brésilien à participer à un Mondial

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On a beau mesurer seulement 1,72m, on peut peser très lourd.Joueur le plus titré de l'histoire du football (43 trophées), 125 sélections (8 buts) avec son pays, vainqueur de la Ligue des champions, de la Liga, de la Ligue 1, de la Serie A... La liste est longue pour Daniel Alves, qui va rajouter une ligne à sa page Wikipédia. L'ancien joueur du PSG (39 ans) sera dans une dizaine de jours le plus vieux joueur brésilien à disputer une Coupe du monde. De quoi effacer l'ancien record établi par Djalma Santos, qui avait participé au Mondial 1966 avec laà l’âge de 37 ans.(Il avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2014, NDLR.), a-t-il déclaré, très ému, dans une vidéo postée sur son compte Instagram.Depuis juillet dernier et son départ du Barça, Dani Alves évolue au Mexique, sous le maillot des Pumas, et autant dire que ses prestations ne rassurent pas tout le monde. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le sélectionneur brésilien Tite a mis les choses au clair :Le dernier combat de la légende