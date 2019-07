Dani Alves élu meilleur joueur du tournoi pour son 40e titre

40x DANIEL ALVES! O maior papa-títulos da história do futebol está passando pela sua timeline! ?? #CopaAmerica #BRAxPER pic.twitter.com/nwknLH8Bkm — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 7 juillet 2019

RD

Un peu plus dans l'histoire.Libre de tout contrat après ses deux ans à Paris, le latéral brésilien Dani Alves a été élu meilleur joueur de la Copa América ce dimanche, après la victoire du Brésil contre le Pérou (3-1) Ce sacre est le 40de la carrière du nouveau capitaine de la, ce qui en fait le joueur le plus titré de l'histoire du football, à 36 ans. Dans le détail, la majorité de ces trophées ont été glanés en Espagne, 28 au total, dont deux Ligues Europa avec Séville et trois Ligues des champions à Barcelone. Il a également remporté deux titres sous le maillot de la Juventus et six nouveaux trophées lors de son aventure au PSG. Enfin, il a été sacré quatre fois avec le Brésil, gagnant deux Copa América et deux Coupes des confédérations.Si un club veut gagner un trophée la saison prochaine, il suffit d'aller chercher Dani Alves.