Danemark de luxe

Équipe coup de cœur du dernier Euro, le Danemark se présente au Stade de France ce vendredi, dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations. Avec l’Euro comme fer de lance, la sélection scandinave entend bien surfer sur la dynamique qu’elle a vu naître l’été dernier et qu’elle entretient depuis.

France Danemark Diffusion sur

Étincelles puis feu d’artifice

Continuité et confiance

Petite sirène

Demi-finaliste surprise de l’Euro, qualifié pour la prochaine Coupe du monde haut la main, le Danemark n’est pas ce tube de l’été que tout le monde oublie aux premières feuilles orangées tombées des arbres. L’attrait du Danemark, vecteur de tant d’intérêt, a traversé les quatre saisons. Nous revoilà à l’aube de l’été, et d’un avenir rayonnant pour la descendance footballistique de Michael Laudrup, trente ans après le sacre européen de 1992.En effet, le Danemark n'a pas fait du supplément d'âme « jouer pour Eriksen » unpour se retrouver à perdre un vulgaire match en Lettonie juste après. Pour leur premier match post-Euro dans un Parken plein à craquer – il s’agit alors d’un match de qualification pour le Mondial qatari –, les Scandinaves ont proposé un récital de football face à une pauvre équipe d’Écosse dépassée par les événements. Brillants tant offensivement que défensivement, les Danois encaissent leur premier but des éliminatoires à la neuvième journée, puis subissent leur seul revers lors de leur dixième et ultime match face à de revanchards Écossais. Des attaques placées à base de sorties de balle remarquables aux contres éclair sur fond de phases de transitions diaboliques : lan’a que rarement aussi bien porté son surnom.Facteur primordial de réussite : le groupe. Kasper Hjulmand a trouvé ses hommes forts. Réelles intuitions tactiques ? Confiance aveugle ? Gestes symboliques ? Toujours est-il que le sélectionneur danois est très attaché à son noyau dur. La preuve : après son arrêt cardiaque du 12 juin et sa période de convalescence de neuf mois, il ne faut que trois matchs et 218 minutes de jeu à Christian Eriksen avec Brentford pour renfiler la tunique danoise. Autre exemple : blessé au genou depuis le mois d’octobre, Mikkel Damsgaard, le prodige nettoyeur de lucarnes à l’Euro, n’a eu besoin que de 61 minutes de jeu avec la Sampdoria depuis son retour à la mi-avril pour que Hjulmand le rappelle. Par ces choix, l’ancien coach de Nordsjælland veut aussi mettre au point l’idée qu’il mijote depuis ce fameux Euro.(Damsgaard et Eriksen, NDLR), confiait-il à TV 2 SPORT après l’éclosion du joueur de la Samp et la mise en suspens de la carrière de celui qui portait alors les couleurs de l’Inter. Et par-dessus le marché, Martin Braithwaite, blessé puis pratiquement banni par Xavi, n’a joué que 22 minutes depuis la fin août et figure tout de même parmi les choix du sélectionneur scandinave pour ces quatre matchs de juin.D’ailleurs, si l’on scrute en détail les 26 éléments convoqués pour ce rassemblement printanier, 21 d’entre eux étaient de la partie l’été dernier – à titre de comparaison, Didier Deschamps n’a rappelé que 15 des joueurs qui ont participé à l’Euro. Pour autant, Kasper Hjulmand, pas forcément recroquevillé sur des principes bien définis, ne se restreint pas à son noyau et n’est pas avare de coups d’essai. Il a notamment intégré Jesper Lindstrøm, transfuge de Brøndby à l’Eintracht Francfort, mais aussi Mohamed Daramy, dont le temps de jeu disparaît à l’Ajax.Restent encore quelques interrogations sur la table, à commencer par les changements tactiques que le retour en forme de Christian Eriksen va conditionner. Le 3-5-2 imaginé, conçu, mis en place par Hjulmand et imprégné puis maîtrisé par son équipe en seulement quatre jours, est un modèle d’adaptation et de flexibilité. Et surtout, de réussite. Mais lorsque le meneur de jeu est sur le terrain, Hjulmand préfère se rabattre sur un 4-3-3, comme cela avait été le cas avant l’accident de Copenhague, puis face à la Serbie à son retour, en mars. Copie conforme dans son club de Brentford, où Eriksen s’est d’abord adapté à un 3-5-2 avant que Thomas Frank ne se rabatte sur un 4-3-3 à consonance danoise (Mathias Jensen, Christian Nørgaard, Mads Rasmussen, Zanka, Mads Sørensen, Jonas Lössl).Enfin, bien sûr que ce Danemark n’est pas infaillible, les Pays-Bas ne se sont pas fait prier pour le lui rappeler lors de la dernière trêve internationale. Une dose de rappel bien utile à quelques mois d’un Mondial où les Danois, dans la même poule que les Bleus, la Tunisie et un adversaire encore à déterminer, ont toutes les cartes en main pour faire mieux que leur dernière tentative : un 8de finale perdu aux tirs au but face à la Croatie, future finaliste. Défier les Bleus sert aussi de nouveau test pour les Scandinaves, dont les confrontations face à la crème du football mondial ne tournent pas encore à leur avantage (1-2 contre la Belgique et l’Angleterre, 2-4 contre les Pays-Bas) et demeurent un obstacle à l’accession du climax du football international. Le tout à 176 jours de se retrouver à Doha, le 26 novembre. Encore un match en plein été.

Par Clément Barbier