Lieutenant Dan

Gardien de but du FC Versailles 78, Dan Delaunay a réussi l’exploit de se qualifier pour une deuxième demi-finale de Coupe de France consécutive au sein d’une équipe issue du monde amateur. Contre l’OGC Nice, le portier formé dans la prestigieuse école du HAC aura à cœur d’offrir à son équipe une finale de rêve au Stade de France pour enfin acquérir le respect qu’il mérite aux yeux du football professionnel.

« Dès le premier entraînement, il a mis tout le monde d’accord après ses deux ou trois premiers arrêts. On avait récupéré un bon numéro. »

Cavée verte : Le Havre a d’incroyables talents

« Il y a presque une vingtaine de gardiens issus du HAC qui ont évolué à un très bon niveau national dans les 25 dernières années. Ici, il n’y a pas de frilosité à faire jouer les jeunes gardiens issus du centre et c’est important. »

Montagnes russes et Manuel Neuer

« Il prend une place folle dans le but et il a de grosses mains. »

« Dan ramenait sa sono de chantier et sa machine à faire de la fumée pour mettre l’ambiance »

Par Antoine Donnarieix

Tous propos recueillis par AD, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À première vue, le 8 avril 1995 n’est pas à mettre dans les dates glorieuses du Havre Athletic Club. Ce jour-là, les Ciel et Marine rendent visite au Sporting Club de Bastia à Armand-Cesari pour le compte de la 32journée de Division 1. Après avoir mené deux fois au score grâce à Alain Caveglia et Vikash Dhorasoo, les Hacmen s’inclinent 3-2 dans le temps additionnel lorsque Stéphane Ziani trompe la légende Christophe Revault . Mais au-delà du goût amer de la défaite en terre corse, la ville du Havre a vu naître Dan Delaunay. Vingt-six ans plus tard, le bébé a bien grandi et facture 1,88m pour 89 kilos. Et par-dessus tout, le gardien de but s’est qualifié avec le FC Versailles 78 en demi-finales de la Coupe de France sur la pelouse de Bergerac-Périgord au terme d’une crispante séance de tirs au but (1-1, 5-4 TAB) Un exploit ? Pas vraiment, puisque le gardien avait atteint le dernier carré de la compétition sous le maillot du GFA Rumilly-Vallières, sorti aux portes de la finale par l’AS Monaco lors de la précédente édition , résume son ancien coéquipier Vincent Di Stefano."OK, voyons ça dans les cages."Delaunay, un gardien de coupe ? En réalité, c’est bien plus que cela.Dans la famille Delaunay, Dan grandit à six minutes montre en main du mythique centre de formation de la Cavée verte où sont couvés les meilleurs éléments de la région poste par poste. Voisin des Delaunay, Marc Courcel prend l’enfant sous son aile., déroule l’ancien entraîneur des gardiens au HAC.Aux côtés de son formateur, Delaunay récite ses gammes dans une académie de référence et passe un cap, notamment en U16 où ses performances en coupe nationale font leur effet et lui permettent de connaître le plaisir d’être convoqué en équipe de France de sa catégorie., poursuit Courcel.À ce titre, Delaunay va jouer pour le HAC jusqu’en 2013, année où vient le moment de signer pro. Mais à un poste ultra concurrentiel où Zacharie Boucher (1992) et Brice Samba (1994, jugépar son éducateur) sont déjà engagés par l’équipe professionnelle, le portier normand se retrouve face au premier tournant de sa jeune carrière., synthétise Courcel.À la manière d’Édouard Mendy, Delaunay continue de se faire les dents grâce au monde amateur et s’engage à l’US Quevilly en prenant toujours soin de rester près de ses racines normandes. Bien lui en prend. Durant cinq ans, le portier voit le club changer de stature grâce à la fusion avec le FC Rouen et participe activement à l’arrivée de QRM en Ligue 2 en l’espace de deux saisons. D'abord, une montée vers le National en 2015-2016 avec seulement 22 buts encaissés en 30 matchs, puis une accession à la L2 en 2016-2017 grâce à une deuxième place acquise derrière Châteauroux et 37 pions concédés en 34 journées. À 22 ans, Delaunay intègre l’échelon professionnel avec ses avantages... et ses incohérences. Acheté 700 000 euros à Brest lors de l’intersaison, Joan Hartock récupère le poste de titulaire dans les buts du promu. Résultats des courses : Delaunay ne joue que 6 matchs de championnat pour 10 buts encaissés, QRM perd sa stabilité défensive et termine la saison en position de relégable. Malgré ses intérims honorables, Delaunay souhaite passer à autre chose et cherche du temps de jeu ailleurs, comme à l’époque havraise.Connaisseur du monde amateur, le colosse va tenter sa chance aux Herbiers, tout récent finaliste de la Coupe de France face au PSG. Mais cette fois-ci, une grave blessure va stopper net son expérience. C’est le début d’une longue remise en question et d’une attente liée à sa convalescence., évoquait l’intéressé dans les colonnes duEn Haute-Savoie, Delaunay ne va pas jouer le haut du tableau de N2, mais il peut retrouver une place de titulaire assurée. Et de toute manière, la lutte pour le maintien n’aura pas lieu, pandémie oblige.Alors ? Alors il reste la Coupe de France, l’unique moyen pour réellement briller. Face à Limonest (N3) au septième tour, Prix-les-Mézières (N3) en 32de finale et le FC Annecy (N1) en 16, Delaunay joue un rôle central en détournant cinq tirs au but en trois séries. Une performance digne de Manuel Neuer, dont il est un fervent admirateur., décrit Di Stefano.(Rires.)Cela dit, le taiseux normand n’est pas le dernier à célébrer comme il se doit les victoires acquises à la force des bras., dévoile Di Stefano.Aujourd’hui versaillais et candidat à la montée en N1, Delaunay gardera peut-être le souvenir du GF Albanais comme celui du club qui l’a définitivement fait rebondir., assure Di Stefano.Le travail paie aussi pour Delaunay ? Pour Courcel, tout cela n’est qu’une question de temps et peu importe l’actuelle concurrence avec Aly Yirango, titulaire en championnat chez le leader de la poule A de N2.Di Stefano abonde dans le même sens pour évoquer l'avenir de celui qui considère l’AS Saint-Étienne comme son club professionnel préféré et Geoffroy-Guichard en stade favori :Au moins, Christophe Galtier est prévenu : il vaudrait mieux éviter les tirs au but.