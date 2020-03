Zagadou, le pari perdu du PSG

« Il a préféré être numéro deux en défense centrale à Dortmund que numéro quatre à Paris. »

« On était un peu les plus forts, donc c’était souvent les Zagadou contre un autre bâtiment »

La traditionnelle merguez de Pâques

« À la Cristo’ Cup, Dan est toujours là, au bord du terrain, avec sa merguez, sans qu’on lui ait demandé de venir. »

Une tête qui sortait des photos

« Lorsque je suis arrivé au centre de formation du PSG, il m’a pris sous son aile comme un grand frère. »

« Le projet sportif proposé par le PSG ne lui assurait pas d’évoluer en équipe première. »

L’ultimatum du PSG, Nasser aux négociations

« J’ai dit au président du PSG que je préférais que Dan aille dans un club même insignifiant, au moins pour se retrouver mentalement. »

« Il n’y avait pas assez de place pour les jeunes à Paris »

« Comment vous voulez que les jeunes du centre se voient réussir à Paris si même les meilleurs joueurs des générations précédentes n’ont pas intégré le groupe pro ? »

Par Andrea Chazy et Florian Lefèvre, à Créteil

Tous propos recueillis par AC et FL, sauf Dan-Axel Zagadou sur Canal +.





Quand résonneront les violons de la Ligue des champions dans un Parc des Princes désert , Presnel Kimpembe ne sera pas le seul Titi Parisien à se tenir droit face à la tribune vide. L’autre joueur formé au Paris Saint-Germain, attendu pour ce huitième de finale retour PSG-Dortmund, sera en charnière centrale chez les Allemands. Dan-Axel Zagadou a passé six ans en rouge et bleu - de 12 à 18 ans - avant de signer pro au Borussia à l’été 2017. Depuis, le défenseur gaucher a connu des débuts fracassants en Bundesliga (élu rookie du mois en septembre 2017 quand il était replacé arrière gauche). Des doutes, aussi, avec une alternance entre le terrain et le banc de touche jusqu’à obtenir, ces derniers mois, la confiance du coach Lucien Favre. Malgré sa glissade sur le but de Neymar au match aller, l’ancien Parisien a montré il y a trois semaines de réelles qualités du haut de ses 20 ans. Ironiquement, l’été dernier, le PSG a recruté Abdou Diallo, son coéquipier en défense au BvB. «» , Zagadou aurait pu avoir sa place aujourd’hui au PSG, estime son ancien formateur, François Rodrigues - «» . Lui ne regrette rien, comme il l’affirmait face à la caméra de Canal + il y a quelques mois : «Jeudi dernier, sous la grisaille de Créteil, en banlieue parisienne, les parents et le grand frère de Dan-Axel reçoivent chez eux, au premier étage d’une cité couleur crème en forme d’escalier. «» sourit Agui Samuel Zagadou, au fait de l’épidémie de coronavirus, en tendant son poing. «» , lance-t-il, déjà inquiet qu’un huis clos soit prononcé. Vêtu d'un costard, le papa a atterri à 5h du matin en provenance de Côte d’Ivoire, la terre d’origine de la famille, où il gère des affaires dans l’immobilier. «» , propose Amose, la maman. Dans tous les cas, elle pose sur la table basse une bouilloire noire aux contours jaunes remplie d’eau non pas au niveau du trait « max » , mais au niveau ultime : le trait « BvB » .Dan-Axel Zagadou a grandi dans une fratrie composée de quatre frères et une grande sœur. «» , pose Yohan, le premier, qui a fait un essai non concluant à Munich 1860 il y a quelques années. Le deuxième, Dressy, 24 ans, est actuellement à Santa Catalina, sur l’île de Majorque, en quatrième division espagnole. «» , glisse le père. Dan-Axel est le troisième. Et Stéphane, qui a 11 ans, joue à l’US Créteil, le club où les frangins ont tous commencé à taper dans le ballon et gagné les coupes qui servent aujourd’hui de déco au salon familial.Yohan, l’aîné de 28 ans, désigne le city stade que l’on voit depuis le balcon. Il y a quelques années, les trois grands frères avaient leur petite réputation dans le quartier. «, pose-t-il calmement.Durant sa jeunesse dans la ville ivoirienne de Gagnoa, le papa était lui aussi un mordu de foot - «» . Mais à la base, il voyait dans l’inscription au club de foot un moyen d’éviter à ses fils de traîner dehors. «Un jour, le père est convoqué par le professeur principal de Dan-Axel au collège. «"Si tu ne veux plus étudier, tu ne vas plus jouer au foot.""Pourquoi tu pleures ?""Parce que papa ne veut plus que je joue au foot.""Si tu travailles bien, il n’y a pas de problème. Sinon, ce sera ta punition." » Il n’y aura plus de convocation au collège.Comme Adrien Rabiot avant lui, Dan-Axel chausse ses premiers crampons au stade Dominique-Duvauchelle de Créteil. Christophe Raymond n’a que des bons souvenirs des deux gamins qu’il a entraînés à quelques années d’intervalle. À la différence qu’il a perdu le contact avec l’un depuis un bail et qu’il revoit l’autre chaque année à la Cristo’ Cup, le tournoi du club à Pâques. «, souligne l’éducateur.Pour raconter sa «» , Raymond rembobine le film de la finale d’un tournoi en benjamin (U11) à La Riche, à côté de Tours, remporté par Créteil face à l’équipe locale. «Yacine Adli, qui côtoiera Dan-Axel par la suite au PSG, se rappelle très bien les roustes encaissées à Créteil avec son équipe de Villejuif : «» En poussins, l’équipe de Dan-Axel a remporté la KB Cup (au Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne) en battant le Barça aux tirs au but. Le papa de Dan-Axel s’emballe en repensant à un autre tournoi, sûrement celui de Créteil : «"Est-ce que c’est vraiment lui ?"C’est en 2011, après ce fameux tournoi de Créteil, que Dan-Axel est repéré par un recruteur du PSG. «, rembobine Yacine Adli."Quand tu entres au centre, je vais faire en sorte que tout se passe bien pour toi." » Zagadou devient rapidement incontournable au sein d’une génération 1999 composée, entre autres, de Stanley Nsoki (Nice), Boubakary Soumaré (Lille) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen). «, relate François Rodrigues, qui a récupéré le bébé à partir des U17 Nationaux.« Daxo » , comme l’appellent ses potes, a toujours été le plus grand de son équipe. «» , rigole celui qui culmine aujourd’hui à un mètre 96. Un garçon balèze qui faisait la différence sur son physique ? «, insiste Bernard Diomède, son sélectionneur en équipe de France jeunes à partir de 2015 jusqu’au Mondial U20 2019.Au PSG, le défenseur central ambiance le vestiaire avec ses pas de danse et démontre suffisamment de talent sur le pré pour que son club lui propose de signer pro. «» , rembobine Yacine Adli. Justement, Zagadou a conscience que Presnel Kimpembe, Thiago Silva et Marquinhos sont solidement installés à son poste en équipe première. Et en voyant le PSG recruter à tour de bras dans sa quête de Ligue des champions, il doute de ses perspectives dans la capitale. En 2015-2016, la famille Zagadou refuse un premier contrat pro. «, justifie son frère.Au début de la saison 2016-2017, sous contrat aspirant avec le PSG, Zagadou s’interroge sur son avenir. Le club parisien accepte une offre du RB Leipzig, avant de faire machine arrière. Dès lors, la direction sportive à deux têtes - Olivier Létang et Patrick Kluivert - pose un ultimatum au joueur : tu signes pro, tu joues ; tu ne signes pas pro, tu ne joues pas. Dan-Axel refuse de signer, alors, le week-end, il n’est pas convoqué - ni en équipe réserve, ni en U19 - sur décision de la direction. «» , justifie aujourd'hui Létang. Alors, Zagadou intériorise sa peine quand il revient à la maison le week-end, mais chaque lundi, il retourne à l’entraînement avec les crocs. «"Ce mec-là, c’est un malade ! Dans trois ou quatre ans, il va être au plus haut niveau, c’est sûr", certifie son ancien coéquipier Adli."Comment faire pour ne pas prendre du retard quand je vais reprendre ?" »À l’automne, Zagadou bénéficie encore de la préparation physique d’avant-saison pour être au niveau chez les Bleuets, avec le brassard de capitaine. Ce ne sera plus le cas au printemps qui suit. «» remet Diomède. À partir du moment où Zagadou rejoue un match en réserve avec le PSG « à cause » d’un enchaînement de blessures en défense, son sélectionneur le rappelle illico. «"Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu avec nous et vous le convoquez."La sélection c’est le mardi, il a joué le week-end, je ne vois pas pourquoi je ne le convoquerais pas..." » La saison se termine sans que le PSG et le joueur ne trouvent une solution. «, plaide Létang, qui posera sa démission avant la fin de cette saison.(David Luiz jusqu'en 2016, N.D.L.R.)» À l'été 2017, un autre homme prend en charge le dossier : le numéro 1 du PSG.Nasser al-Khelaïfi sollicite un rendez-vous dans un hôtel avec le père de Dan-Axel. Selon le dernier cité, le boss aurait alors proposé de déchirer les contrats précédents et de tout reprendre à zéro. Sauf que quelque chose s’est cassé. «, regrette le père.» Le départ est acté. Un club un peu mieux qu’insignifiant du nom de Manchester City se présente, mais Dan-Axel n’y voit pas plus de possibilités de jouer. Alors, le jeune homme qui vient de fêter ses 18 ans s’engage en 2017 avec Dortmund, où il fait des débuts remarqués lors de la Supercoupe d’Allemagne face au Bayern.Pendant que Daxo retrouve du plaisir dans la Ruhr, au PSG, l’heure est à la remise en question. Après avoir perdu Kingsley Coman et Mamadou Doucouré les années précédentes, la direction s’était résolue à utiliser la force avec Zagadou en l’écartant des terrains jusqu’à ce qu’il signe pro. Un pari perdu. Dans la foulée, Luis Fernandez est nommé en août 2017 directeur du centre de formation du PSG. Aujourd’hui, le coach qui a gagné la Coupe des coupes 1996 à Paris n’est plus au club. «, regrette Fernandez."Vous ne vous entraînez pas avec les pros, mais avec la réserve."Un an après Zagadou, Claudio Gomes lui non plus n’a pas trouvé la réponse. En 2018, il a mis les voiles vers Manchester City, qui l’a prêté cette saison à la réserve du PSV Eindhoven. Parti de son côté à Bordeaux en janvier 2019, Adli - qui est de la même génération que Gomes - explique cet exode : «(U17 en 2017, N.D.L.R.)"Tu ne signes pas, tu ne joues pas"Aux dernières vacances de Noël, alors qu’il préparait sa hotte, Christophe Raymond a senti une main sur son épaule dans une allée du centre commercial Créteil Soleil. L’éducateur a levé la tête et vu derrière lui un grand jeune homme en train d’enlever sa capuche. C’était Dan-Axel Zagadou. Évidemment, l’éducateur cristolien n’a pas oublié de lui reparler de la KB Cup, et de cette victoire contre le Barça, en lui remontrant les photos du tournoi. Le PSG est prévenu : Dan-Axel Zagadou n’est pas du genre à esquiver des retrouvailles.