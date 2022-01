Dalian Atkinson, la fureur de vivre

À Metz, personne ne se souvient de lui. Auteur d’un passage éclair chez les Grenats à l’hiver 1996, Dalian Atkinson a en revanche laissé une trace bien plus visible à la Real Sociedad et, surtout, à Aston Villa. En août 2016, l’attaquant anglais est décédé des suites de coups portés par des policiers. Cinq ans plus tard, l’un des accusés a été condamné à huit ans de prison et, dans le temps additionnel de l’année 2021, la police britannique a présenté ses excuses à la famille du défunt. L’occasion de revenir sur ce drame faisant tristement écho au meurtre de George Floyd. Et d’évoquer la carrière d’un homme qui, apparemment, n’aimait rien plus que de croquer la vie à pleines dents.

Une décharge électrique de 33 secondes

« En Grande-Bretagne, les personnes noires sont deux fois plus susceptibles de mourir en garde à vue que les personnes blanches. »

West Mercia Police Constable Benjamin Monk has been jailed for eight years at Birmingham Crown Court for the manslaughter of ex-footballer Dalian Atkinson. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 29, 2021

« En dehors du terrain, Dalian avait deux centres d’intérêt : les voitures et les filles. »

Gent féminine, gros bolides et vitesse de pointe

Du fromage basque et un but pour l’histoire

« Il a déjà été dit que Dalian Atkinson n'était pas un buteur prolifique pour Aston Villa, mais les buts qu'il marquait étaient souvent mémorables. »

Barré par Kostadinov, zappé par les Grenats

« Il est mort dans la rue où il avait probablement l'habitude de jouer au football quand il était enfant. »

Mieux vaut tard que jamais. Fin décembre 2021, les médias anglais révèlent que la famille de Dalian Atkinson a reçu un courrier signé de la main de Pippa Mills, chef de la West Mercia Police, au Royaume-Uni., est-il notamment écrit. Il s’agit d’une lettre d’excuses , ni plus ni moins. Elle fait suite à un procès bouclé quelques mois plus tôt : celui de Benjamin Monk, reconnu coupable « d’homicide involontaire » sur l’ancien footballeur professionnel, tué dans la nuit du 14 au 15 août 2016.Revenons d’abord sur les faits, détaillés pendant le procès. Lors de cette fameuse nuit de la mi-août, la police est alertée par des heurts constatés à Meadow Close, dans la ville de Telford, située dans le comté du Shropshire, à quelque 250 kilomètres au nord-ouest de Londres. Le voisinage constate la colère de Dalian Atkinson, 48 ans, qui se trouve à proximité du domicile de son père. L’ex-footballeur semble en proie à une crise de démence, potentiellement imputable à une consommation récente de drogue. Deux policiers sont mandatés pour intervenir sur les lieux, à savoir Benjamin Monk et Mary Ellen Bettley-Smith. Le premier fait usage de son taser à trois reprises, dont une décharge électrique de 33 secondes – bien au-delà des cinq secondes préconisées – et porte deux coups de pied au visage d’Atkinson, qui sont, selon l’avocat de l’accusation. La seconde n’est pas en reste et frappe l’homme au sol à plusieurs reprises avec une matraque. La victime décède des suites d’un arrêt cardiaque pendant son transfert vers l’hôpital.Même s’ils plaident la légitime défense, les deux agents sont immédiatement inculpés. Le procès se tient au printemps 2021. En juin, la Cour de la Couronne de Birmingham condamne Benjamin Monk à huit ans de prison pour « homicide involontaire dans l’exercice de ses fonctions » , ce qui n’était plus arrivé depuis 30 ans outre-Manche. Mary Ellen Bettley-Smith, elle, devra à nouveau se présenter face au tribunal avant de connaître son sort. Certes, aucune preuve ne permet de donner un caractère raciste à cette macabre bavure policière. Les militants de la cause antiraciste soulignent néanmoins la plus forte propension de la police britannique à faire usage de la force à l'encontre de la communauté noire., déplorait peu après le drame Kevin Maxwell, ancien inspecteur de la police du Grand Manchester, et fondateur du mouvement Racism Ruins Lives.Comme un écho à une problématique bien connue de l’autre côté de l’Atlantique, et tristement illustrée quelques années plus tard par l’affaire George Floyd.Avant, donc, de succomber aux violents coups portés à son encontre, Dalian Atkinson avait mené une carrière professionnelle haletante. Celle-ci commence à Ipswich, en 1985, où la vitesse de ce joueur offensif est unanimement reconnue comme étant son principal atout., confie Jason Dozzell, ami d’enfance de l’attaquant anglais. Michael Cole, l’un de ses anciens partenaires, le décrit comme. Au début, les jeunes Dalian et Michael sont tous deux hébergés chez Shirley Crawford. Cette dernière garde en mémoire cinq années de cohabitation, de bons souvenirs et d’anecdotes, notamment concernant le fort intérêt de l’adolescent pour la gent féminine., s’amuse-t-elle., abonde Cole. Avant d’ajouter :(les West Midlands)Un été, Dalian Atkinson débarque à la reprise en étant métamorphosé, affichant une carrure imposante, fruit d’un programme de musculation et de prise de poids. La puissance devient un nouvel atout à créditer à sa palette, sans pour autant entraver sa vitesse fulgurante., se souvient Cole. L’intéressé est récompensé en mars 1986, entrant en jeu lors d'une défaite à Newcastle (3-1). Deux ans plus tard, il claque ses deux premiers buts pour Ipswich à Barnsley (2-3) puis, en juillet 1989, s’extirpe de la D2 en s’engageant avec Sheffield Wednesday, formation de l’élite. Avec ses dix pions, l’avant-centre aide le club du nord de l’Angleterre à sauver sa peau en première division. À 22 ans, il est temps pour lui de quitter le pays. Atkinson devient ainsi le tout premier joueur noir à signer pour la Real Sociedad, qui vient récemment de rompre avec sa tradition de ne compter dans son effectif que des Basques.Les supporters le surnomment affectueusement(le Calamar) pour sa technique de course languissante. Ils en gardent encore un souvenir impérissable. Pour ses performances sur le pré... mais pas que, l’Anglais étant avide de sorties nocturnes et de virées en grosses cylindrées. Oier Fano, un fan basque, se rappelle un événement survenu alors qu’Atkinson était convié à visiter une, où les buts inscrits sont récompensés en nature. Quand son compère John Aldridge reçoit un kilo de viande à chaque but,se voit offrir en remerciement un fromage Idiazábal. Un témoignage d’affection apprécié à sa juste valeur ? C’est ce qu’espèrent les généreux donateurs qui, en saluant chaleureusement l’attaquant au volant de sa Porsche au moment du départ, aperçoivent Atkinson balancer le fromage par sa fenêtre au premier feu rouge. Le palais du Britannique ne devait pas être assez fin pour se délecter de ce met raffiné.Un an après son départ, Dale renoue avec ses racines britanniques en rejoignant Aston Villa. Vainqueur de la Coupe des clubs champions en 1982, le club de Birmingham ne truste plus les premières places du classement lorsque naît la Premier League, en mai 1992. Pourtant, lesparviennent à se classer deuxièmes au terme de l’exercice 1992-1993, sous l’impulsion du duo Dean Saunders - Dalian Atkinson. Le 3 octobre 1992 est le jour de la consécration pour le numéro 10 de Villa, qui inscrit à la 77minute d’une rencontre face à Wimbledon (2-3) le but de l’année 1992-1993, le premier de l’histoire de la Premier League.Rédacteur pour la, Stevie Green brosse le portrait d’un joueur ayant redonné la fierté à un peuple qui croyait ses plus belles heures révolues :Pour lui, Atkinson est une figure iconique de l’époque :Dalian Atkinson est en effet de la campagne victorieuse d’Aston Villa en Coupe de la Ligue anglaise, alors estampillée Coca Cola Cup, en 1994, au terme d’une finale mémorable, à Wembley, contre le Manchester United de Keane, Giggs et Cantona (3-1).Aux consécrations succède une cascade de blessures. À 27 ans, l’ancien buteur vedette tente de se relancer en Turquie, au Fenerbahçe. Il y pâtit d’une concurrence trop importante, dont celle d’un certain Emil Kostadinov. S’ensuit le fameux essai non concluant à Metz, à l’hiver 1996. Les supporters contactés ont totalement zappé le bref passage de l’Anglais sous le maillot grenat. Quant à Joël Muller, l’entraîneur de l’époque, il se souvient tout juste qu’il cherchait alors, affirme encore son admirateur Stevie Green. La transition vers la « vie normale » est rude pour Atkinson, qui a du mal à s'adapter à l’après-football, ce que corrobore Jason Dozzell, dévasté par la mort de son ami :Pléthore d’hommages suivent l’annonce de son décès, de son ancien coéquipier Dwight Yorke en passant par le consultant vedette Gary Lineker, se souvenant des principaux faits d’armes d’un homme jovial et souriant, signe que le palmarès n’est pas la seule variable permettant de mesurer la trace laissée par un sportif., note Stevie Green.(1991-1995, NDLR)