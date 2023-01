Daley Blind file au Bayern Munich

11

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tour d’Europe des tuniques rouges et blanches.C’est officiel, le défenseur néerlandais de 32 ans vient de s’engager ce jeudi 5 janvier pour six mois avec le club bavarois. Libre de s’engager où il le souhaite depuis le 27 décembre dernier et la rupture de son contrat avec l’Ajax, le natif d’Amsterdam aura pour mission de pallier la blessure de Lucas Hernandez, indisponible jusqu’à la fin de saison.Blind a disputé 243 matchs en Eredivisie lors de ses deux passages à l’Ajax Amsterdam entre 2008 et 2014, puis entre 2018 et 2022 et a cumulé 10 buts et 18 passes décisives. Il est également passé par Manchester United de 2014 à 2018.Partant du principe que la passion de Daley Blind pour le combo rouge-blanc sur les maillots est désormais officiel, il ne faut pas s'interdire d'imaginer une fin de carrière à l'AC Ajaccio.