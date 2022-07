Dagba va être prêté à Strasbourg

Colin Dagba appreciation tweet. This kid looked so good against that Bayern attack last night. pic.twitter.com/kK1erVv2Pk — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 14, 2021

Du Colin sur les bords de l’Ill.Que les fans de flammekueche et de choucroute se rassurent, il n’est pas question de troquer les spécialités locales pour du poisson. À la recherche d'un latéral droit qui ne serait pas un frein à la progression du Polonais Karol Fila, Strasbourg va se faire prêter le Parisien Colin Dagba. Selon, le deal ne serait accompagné d’aucune option d'achat.Barré par Achraf Hakimi, Dagba a très peu été utilisé la saison dernière avec le PSG (trois matchs de L1 et trois de Coupe de France). Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, son principal fait d’armes reste la double confrontation victorieuse contre le Bayern en 2021, durant laquelle il était parvenu à tenir Kingsley Coman. Priorité des Alsaciens, Dagba aurait privilégié cette piste a des touches à Villarreal et Francfort.En même temps, Julien Stéphan connaît le numéro de Deschamps.