D1 féminine : Un Lyon qui tient l'affiche et un golazo

Quand la neuvième journée de D1 féminine offre un savoureux clash OL-PSG au menu remporté par le leader lyonnais, le reste des affiches semble forcément moins intéressant. Alors, Montpelliéraines, Guingampaises, Bordelaises et Rémoises se sont sublimées pour attirer un peu de lumière des projecteurs. Ce que Desire Oparanozie a fait mieux que tout le monde, en signant l'un des buts de la saison.

Ce qu’il faut retenir de la neuvième journée

Vous avez manqué Soyaux 0-1 Reims

Le point Gossiiiiip !

Les résultats de la huitième journée de D1 féminine

Soyaux 0-1 Reims

Fleury 1-1 Dijon

Encore leader avec deux points d'avance sur Lyon à l'orée de la huitième journée, le PSG a montré ce qui le séparait encore de son grand rival rhodanien : de la constance (ce qui aurait été utile pour ne pas se faire accrocher par Guingamp, le week-end dernier), et une faculté à se transcender lors des gros rendez-vous. Le choc de la journée contre les Fenottes, samedi dernier, en était bien un. Au Groupama Stadium de l'OL, devant un public venu en nombre (30 000 spectateurs, nouveau record d'affluence pour un match de championnat), les joueuses de la capitale n'ont pas su se mettre à la hauteur de leur implacable adversaire qui a fait mouche grâce à l'inattendue Saki Kumagai (1-0) . Voilà les femmes de Jean-Luc Vasseur de retour à une place qui leur sied mieux, celle de leader. Et avec un petit matelas de trois points d'avance sur le PSG, pour couronner le tout.Dans la dimension du dessous, Montpellier continue de s'accrocher à son rêve de promotion sociale. Encore dotées d'une force de frappe offensive impressionnante, les Héraultaises n'ont pas fait dans la demi-mesure pour faire chagriner le promu Marseille à l'extérieur (0-3). À noter le doublé de Valérie Gauvin, dont la saison semble définitivement lancée. Un point derrière, Bordeaux a fait le boulot et bien plus encore sur la pelouse de la lanterne rouge messine (0-4). Guingamp, de son côté, ne s'arrête plus après avoir tenu la dragée haute au PSG le week-end dernier. L'En Avant doit d'ailleurs avoir une dent contre les footballeuses en provenance de la capitale, puisque les Bretonnes ont cette fois fait mordre la poussière au Paris FC (2-0). Enfin, Fleury a été neutralisé par Dijon (1-1) et Reims a réalisé une magnifique prouesse en faisant trébucher Soyaux à l'extérieur (0-1).Élire le but du week-end n'est parfois pas chose aisée, tant certaines joueuses se donnent le mot pour rivaliser de grâce et d'esthétisme. Mais cette fois, guère de contestation possible. Pas d'humeur partageuse, la Guingampaise Desire Oparanozie a mis tout le monde d'accord en signant l'un des gestes de la saison contre le Paris FC. Alors qu'une poignée de secondes reste à jouer et que les Bretonnes tiennent leur victoire d'une courte tête, l'attaquante internationale nigériane (22 buts en 35 sélections) voit la gardienne des Franciliennes légèrement avancée.La suite est une inspiration géniale, aux abords du rond central, qui termine sa (longue) course au fond des cages. Après avoir énormément bourlingué (Turquie, Russie, Allemagne, France), lade 25 ans va peut-être bientôt devoir refaire ses valises pour trouver un point de chute plus huppé si elle continue à sortir de telles dingueries tous les week-ends.Si vous avez jeté un œil aux matchs de la Jamaïque lors de la Coupe du monde féminine en France ou si vous êtes un fan des Girondines de Bordeaux, le talent de Khadija Shaw n'a plus aucun secret pour vous. Pour les autres, l'attaquante venue des Caraïbes reste un mystère. Pas pour longtemps : avec déjà huit buts cette saison, la joueuse de 22 ans fait déjà jeu égal avec Marie-Antoinette Katoto (PSG) à la deuxième place (ex-aequo) du classement des buteuses.Comme si sa carrure (1,80m) ou son style tout en puissance et en percussion ne suffisait pas à en faire l'attraction n°1 des Bordelaises, celle qui a fait sa carrière aux États-Unis avant de rejoindre la Gironde a encore démontré l'étendue de sa palette contre Metz (4-0) : un caramel du droit, un autre de la tête et une passe décisive sympa pour Claire Lavogez sur le troisième but. Bordeaux est-il déjà trop petit, pour la bombardière desLe déplacement du promu Reims sur le pré de Soyaux ne promettait pas de soulever les foules, n'est-ce pas ? Charentaises et Champenoises se sont donc employées, pour donner tort aux sceptiques. Et c'est réussi, avec un petit exploit des Rémoises en point d'orgue (1-0). Entreprenantes et portées vers l'avant, les ouailles d'Amandine Miquel ont logiquement ouvert le score par l'intermédiaire de la Costaricienne Melissa Herrera (21), bien servie par la crack Naomie Feller. Après ? Soyaux reprend progressivement le dessus, avant une fin de partie à couper le souffle dans laquelle la malheureuse Laura Bourgoin a joué le rôle de fossoyeur. L'attaquante est pourtant passée à un doigt de faire chavirer son public, mais sa frappe a trouvé le poteau et son penalty de la dernière chance s'est transformé en loupé cruel. Sauf pour Reims, qui confirme son excellent début de saison en se hissant au huitième rang.» L'illustration de la férocité du combat qui a opposé Lyon au PSG ? Amandine Henry l'a résumée mieux que quiconque, à l'issue de la victoire de sa bande. Il faut dire qu'avec des guerrières comme Formiga, la capitaine de l'EDF ou Saki Kumagai au milieu, il y a de la roublardise et de l'impact à ne plus savoir où donner de la tête. Et des bleus un peu partout, sur les genoux.Quand un Ballon d’or féminin rencontre un vainqueur de la Fed Cup, ça donne un gros câlin avec l'OL pour entretenir la flamme.