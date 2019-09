D1 féminine : trois avions et des réactions

Un duo de leader toujours aussi prolifique, des outsiders qui se tirent la bourre et des promus qui s'expliquent. Voilà pour le programme dans l'élite du foot féminin français. Un week-end également marqué par l'émotion à la suite de l'immolation d'une supportrice iranienne, qui voulait seulement assister à un match de son équipe de cœur.

Ce qu'il faut retenir de la 3e journée

Quand Omar da Fonseca commente le but somptueux de Mélissa Gomes pour le @StadeDeReims ? gooOLAZO ! #D1Arkema pic.twitter.com/YJVFvgfWs8 — PiedsCarrés-Féminin (@PiedsCarresFem) September 15, 2019

Une boîte de mouchoirs pour Fleury

Elles ne pouvaient s'opposer à la théorie dite du « retour gagnant » , puisque après six mois d'absence, Izzy Christiansen a retrouvé le chemin des filets, dix mois après son dernier but inscrit face à... Fleury. « Oh la belle histoire ! »



Elles sont les premières à ne pas avoir encaissé de but du Ballon d'or Ada Hegerberg, en match officiel, depuis Chelsea fin avril. Entre-temps, il y a eu cinq matchs (dont une finale de Ligue des champions) pour 12 buts. Costaud.



Après une reprise européenne riche en cartons ( 9-0 pour l'OL à Ryazan et 7-0 pour le PSG à Braga) Lyonnaises et Parisiennes retrouvaient la scène nationale ce dimanche. Et elles n'ont pas été particulièrement plus clémentes avec, respectivement, Fleury (6-0) et Dijon (4-0). Mais en envoyant sa panenka sur la barre, Marie-Antoinette Katoto laisse les filles de Vasseur reprendre la main au classement à la différence de buts (+17 contre +16). Sur les autres terrains, Bordeaux garde son invincibilité après sa victoire contre Montpellier (1-0), Soyaux a mis fin à une série de 28 rencontres sans inscrire plus d'un but à l'extérieur (3-1 à Guingamp), alors que le Paris FC a dû cravacher pour gratter le nul contre Metz (2-2).La Rémoise Naomie Feller primée la semaine dernière mais touchée à l'échauffement ce week-end, sa coéquipière Melissa Gomes a voulu prolonger le spectacle. Dans ce duel de promus à Marseille, l'internationale portugaise et ex-joueuse de beach soccer a parachevé le net - et premier - succès stadiste (3-0) d'un double contact pour effacer Alais Lamarque, enchaîné d'une sacoche des 25 mètres finissant sous la barre. Et avec les commentaires en VO, c'est encore mieux !Non, les Essonniennes ne sont ni les premières ni les dernières à s'en prendre six contre l'OL. Et voici trois bonnes raisons de relativiser tout ça :