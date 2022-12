D1 féminine : Lyon gagne... 8-0 contre Dijon !

? ???? ???????? ???????? ?Un large succès 8 buts à 0 face au Dijon FCO, qui nous permet de consolider notre première place en #D1Arkema ! ?#OLDFCO | #Herbalife ?? pic.twitter.com/bWl0wkTCgl — OL Féminin (@OLfeminin) December 3, 2022

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y a pas que la Coupe du monde dans la vie, il y a la D1 féminine aussi.Et dans ce championnat où l'Olympique lyonnais fait sa loi, le leader (cinq points d'avance sur le Paris Saint-Germain, avec un match disputé de plus) a encore prouvé sa supériorité actuelle en infligeant une raclée à Dijon : 8-0, avec notamment un triplé et deux passes décisives pour Signe Bruun ou encore un doublé signée Selma Bacha !Les trois autres rencontres de cette dixième journée ont comme particularité de s'être terminées sur le même score, avec beaucoup de 3-1 et 100% de succès à domicile : Reims, Guingamp, et Bordeaux ont ainsi respectivement battu Le Havre, Soyaux et Rodez.Des revers plus difficiles à digérer, à n'en pas douter…