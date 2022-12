D1 féminine : Le PSG bat enfin l'OL chez lui

?? #OLPSGLe résumé de la superbe victoire de nos ??????????? (0-1) ❤️? pic.twitter.com/AuyMoBQKMb — PSG Féminines (@PSG_Feminines) December 12, 2022

Ce n'était plus arrivé depuis le 18 janvier 2014 : huit ans, onze mois et une semaine plus tard, Lyon a de nouveau chuté à domicile en D1 féminine. Une défaite un but à zéro contre l'ennemi parisien, comme en 2014.Dans un Parc OL où 13 500 spectateurs ont affronté le froid (-2°C) ce dimanche soir à 21 heures, les Parisiennes ont arraché la victoire, et par la même occasion la première place du classement, à la 88minute. Ce sont malgré tout les Lyonnaises qui se sont montrées les plus entreprenantes, avec plusieurs occasions, dont la première dégagéepar la défense des visiteuses (23). Les Franciliennes ont également été sauvées par Sara Bouhaddi (26, 62). La portière internationale française de 36 ans faisait son retour dans son ancienne demeure , après avoir été écartée de l'équipe par Sonia Bompastor au cours de la saison dernière. Elle a finalement été vengée par la meilleure joueuse du championnat de 2021 et actuelle meilleure buteuse du championnat (neuf réalisations), Kadidiatou Diani, à l'affût pour reprendre un corner au second poteau en toute fin de rencontre (88).Une défaite qui vient sanctionner le mauvais début de saison de la formation rhodanienne, après sa défaite record en Ligue des champions . À noter que l'infirmerie lyonnaise toujours bien remplie (Ellie Carpenter, Sara Däbritz, Ada Hegerberg, Amandine Henry, Amel Majri, Griedge Mbock, et Catarina Macario étaient notamment encore absentes).Les deux écuries françaises auront fort à faire lors des deux semaines à venir, jouant chacune leur qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions : face à Arsenal et la Juve pour l'OL, et face au Real Madrid et Chelsea pour le PSG.