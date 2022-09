D1 féminine : le Paris Saint-Germain vient à bout de Fleury

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Bouhaddi - Lawrence, Karchaoui, Dudek (Ilestedt, 54e), De Almeida - Fazer (Li, 77e), Geyoro, Groenen (Jean-François, 46e) - Baltimore (Martens, 46e), Diani, Ngueleu (Bachmann, 46e). Entraîneur : Prêcheur.



Fleury (4-2-3-1) : Heil - Fernandes (Fulutudilu, 93e), Diakité, Piga, Levasseur (Konan, 46e) - Kassi (Swaby, 71e), Ngock Yango (Baga, 93e) - Dafeur, Kamczyk (Fontaine, 80e), Grabowska - Louis. Entraîneur : Abriel.

Comment ça, il n'y a que des matchs de sélection à regarder ce week-end ?À l'occasion de la troisième journée du championnat de France féminin, un joli derby a mis aux prises le Paris Saint-Germain à Fleury. Résultat ? Un succès à l'arraché en faveur des locales, les visiteuses résistant jusque dans le temps additionnel. Ces dernières, outsiders de la partie, ont même mené pendant une grosse vingtaine de minutes : au quart d'heure de jeu, Louis a en effet profité d'une perte de balle de Groenen pour ouvrir le score après avoir semé Dudek. Heil a ensuite sauvé l'égalisation devant Diani alors qu'une grosse occasion a été gâchée par Geyoro, mais celle-ci a trouvé la faille un peu plus tard en combinant avec la même Diani et en piquant son ballon.La suite ? Un nouvel arrêt salvateur d'Heil sur un essai de Ngueleu, une Geyoro très proche du doublé avec une demi-volée hors-cadre... et surtout de nombreux changements (pas moins de trois) dès la pause pour forcer les choses, côté PSG. Avec un succès mitigé, toutefois : malgré plus d'une quinzaine de tirs et près de 75% de possession, les Parisiennes ont longtemps échoué à faire craquer leurs solides adversaires. Finalement, dans une fin de rencontre animée par de nombreuses fautes, Diani s'est envolée pour reprendre un centre de Bachmann et offrir les trois points à son club.Ici, ce n'est pas Fleury.