Deux chars devant, des fantassins derrière

Cette fois, c'est fait : les deux ogres de Lyon et du PSG se retrouvent seuls en tête de classement, dès la quatrième journée de D1 Arkema. Une situation qui ne devrait pas être bouleversée jusqu'à la fin de la saison. Pour ce faire, les joueuses de la capitale ont écarté la menace incarnée par Bordeaux (3-0) qui squatte le podium en compagnie des deux géantes. Les filles du Rhône, elles, ont été sérieuses à Guingamp (5-1) et conservent leur leadership à la différence de buts.

3

Ce qu'il faut retenir de la 4e journée

Vidéo

Comment apprendre à Metz à jouer avec un carton rouge

Un point au compteur et douze buts encaissés, l'addition est déjà salée pour les Messines. Mais avec trois pions inscrits, les partenaires de Justine Rougemont ont prouvé qu'elles avaient des arguments à faire valoir de l'autre côté du terrain. Alors, plutôt que de miser sur l'engagement, pourquoi ne pas se ruer à l'attaque dès les premières minutes ? Comme ça, si les Grenats ont le malheur de voir une nouvelle biscotte rouge, elles auront pris un peu de marge au tableau.



Cyril Rool n'a jamais porté le maillot de Metz.



Le prochain adversaire des Mosellanes ? L'Olympique de Marseille, qui y est déjà allé de son carton rouge contre Lyon (0-6) lors de la première journée. C'est tout de suite plus simple, le foot à dix contre dix.





Muette jusqu'à ce week-end, Linda Sällström a enfin pris la parole contre Marseille (3-1). Et tout le monde l'a écoutée. Il faut dire que la buteuse finlandaise a donné de sa personne. Son premier pion dit beaucoup de choses de l'attaquante qu'elle est : instinctive, audacieuse, pleine de sang-froid. Tout ce qu'on aime chez les avants-centres, quoi.



Vidéo

Pas besoin de trois touches de balle ou de dribbles à outrance avant de frapper, Sällström préfère les extérieurs du pied sans contrôle et dans la course pour faire mouche. Et pour s'offrir un doublé, la joueuse arrivée la saison dernière a démontré l'étendue de sa panoplie de n°9 : un appel tranchant, une conduite de balle soyeuse et une frappe clinique au ras du poteau. Teemu Pukki chez les hommes, Linda Sällström chez les femmes : la Finlande a de beaux jours devant elle, niveau attaquants.



Vous avez raté

D'un côté, un Paris FC privé de Gaëtane Thiney et pas en verve après ses matchs nuls contre Metz (2-2) et Soyaux (0-0). De l'autre, un Olympique de Marseille tremblotant et déjà englué en bas de classement. Pas très sexy ? Et pourtant. Dominatrices, enthousiasmantes offensivement, les Parisiennes ont donné le sourire à leurs supporters et n'ont jamais cessé de se ruer vers l'avant. Même après la réduction du score d'un OM pas résigné, signée Sarah Zahot. Au menu, on retrouve donc la masterclass de Linda Sällström, la forme éblouissante de Camille Catala (passeuse décisive, puis buteuse), l'altruisme de la Suissesse Eseosa Aigbogun - pourtant seule au milieu du désert - sur le troisième pion, la capitaine parisienne Annaïg Butel complètement à côté de la plaque sur le but marseillais (quelle tête pour lober sa gardienne, et offrir la réduction du score à Sarah Zahot !)... ainsi que des barres transversales tous azimuts (deux pour Paris, une pour Marseille). Football plaisir.



Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd

À la barre, l'entraîneur de Metz Manuel Peixoto. « Tout ce qu'on ne devait pas faire dans ce match, on l'a fait, a soufflé le technicien dans des propos relayés par L'Est républicain. On a quelques situations dans les premières minutes, mais après, les filles se sont fait avoir. Si on ouvre le score, je pense que les événements sont autres. Mais Soyaux mérite d'ouvrir la marque parce qu'on a été assez faibles, surtout dans la récupération de balle. On n'a pas eu l'agressivité qu'on avait montrée sur les derniers matchs. (...) On a d'autres moyens que ceux qu'on a montrés. Certes, en deuxième période, on s'est un peu plus arraché, mais c'est trop "à l'arrache" par rapport à ce qu'on peut espérer. » S'arracher sans être à l'arrache, la voilà la solution.



Le point Gossiiiiiip

??@Surface_Mag @VivienLavau pic.twitter.com/6y29dgbRuv — Delphine Cascarino (@delphsix) September 17, 2019

La fashion week, ça vous gagne. N'est-ce pas, Delphine Cascarino ?



Les résultats de la 4e journée :



Buts : Sällström (30e, 36e), Catala (60e) pour les Parisiennes // Coudon (62e) pour les Marseillaises

Buts : Dekker (48e), Puntigam (51e), Petermann (55e, 90e), Le Bihan (72e), Léger (79e) pour Montpellier

Buts : Cambot (14e) et Lahmari (77e) pour Soyaux

But : Malard (76e) pour Fleury

Buts : Fleury (73e) pour Guingamp // Le Sommer (14e), Marozsán (19e sp, 72e), Cascarino (34e), Hegerberg (90e) pour Lyon



Buts : Katoto (42e), Geyoro (43e), Nadim (70e, sp) pour le PSG



