D1 Arkema : Issy accompagne Saint-Étienne en D2, Soyaux parvient à se sauver

Pour nos couleurs, pour nos supporters, pour notre Histoire.Nos Bleues et Blanches se maintiennent grâce à une victoire 3-0 contre Saint-Étienne ?Merci à tous pour votre soutien ??#BleuesetBlanches #D1Arkema pic.twitter.com/0grpX4puJ1 — ASJ Soyaux Charente (@ASJSoyaux) June 1, 2022

FP

Et le deuxième ticket pour un aller direct en D2 est attribué à ... Issy. Totalement relancée le week-end passé , la course à la relégation a finalement condamné les joueuses de Camillo Vaz, lourdement battues par l'ogre lyonnais ce mercredi soir (4-0). Dans le même temps, Soyaux, onzième et première relégable au coup d'envoi, cartonne Saint-Étienne (3-0) et conserve sa place en D1 la saison prochaine en sautant Issy sur la ligne. Également concerné par cette lutte pour le maintien, Dijon s'incline finalement face au Paris FC (2-0), mais fera partie de l'élite à la reprise.Dans un haut du tableau déjà figé avant cette ultime journée, les Fenottes profitent de leur carton pour s'offrir une 21victoire en 22 journées cette saison grâce à des pions de Le Sommer, Malard, van de Donk et Renard. Les Lyonnaises fêtent ainsi dignement leur quinzième titre de championnes de France. Assurées d'être deuxièmes, les Parisiennes subissent leur quatrième défaite de la saison face à Reims (1-0) dans un match sans véritable enjeu. Tout comme celui entre Guingamp et Fleury qui voit les joueuses d'Abriel prendre le meilleur sur leurs hôtes (3-0). Enfin dans une autre rencontre pour du beurre, Bordeaux domine Montpellier sur le gong grâce à un but de Cardia (1-0).Les filles de Patrice Lair ont au moins le mérite de faire mieux que leurs homologues masculins.