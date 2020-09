Ascendant Meslier

« Quand on ne le connaît pas, on peut penser qu’il est hautain, arrogant, avec une voix grave, très grave. Par jalousie, certains grands sont venus lui faire des histoires. »

« L’internat était nul »

Mèches blondes et concours Instagram

« Quand tout allait bien, il a été encensé pendant deux ou trois matchs et ensuite il s’est fracassé. Donc il a fallu lui expliquer que ça faisait partie du job. »

« Illan capte vite »

« Face à l’obstacle, il y a deux types d’attitude, l’affronter ou le contourner. Illan l’a contourné. »

Le banc est-il plus vert ailleurs ?

Baby-face keeper

« Aujourd’hui, ce qui fait qu’il joue à Leeds, c’est sa personnalité, son caractère, son audace. Moi, j’appelle ça un gardien offensif. »

Par Arthur Stroebele et Victor Launay

Tous propos recueillis par AS et VL, sauf mentions.





Pour trouver des joueurs qui lui ressemblaient, au moins pour sa grande taille, Illan Meslier, quatorze ans à l’époque, avait déjà la tête tournée vers l’Angleterre. Jamais rassasié de foot, il concluait le plus souvent ses soirées d'été par une partie improvisée entre potes. Pour le repérer, en revanche, inutile de chercher dans les buts. Prenez le plus grand, en pointe., se souvient Junior Burban, ancien camarade de classe, aujourd’hui prêté à l’AS Saint-Priest (N2) par Lorient.Peut-être une manière de renouer avec ses premières années à l’ES Merlevenez, le club de sa commune d’origine, située à une vingtaine de minutes en voiture de Lorient.Arrivé au club à l’âge de six ans, Illan Meslier se distingue très jeune par un physique déjà hors normes. Son premier entraîneur, Loïc Hado se souvient :(Rires.). Malgré ses qualités, le jeune joueur arrive finalement dans les buts un peu par hasard, pour pallier l’absence du gardien à l’occasion d’un tournoi. Il ne quittera plus les cages, poussé à s’y installer par un de ses encadrants, lui-même ancien gardien., se remémore Hado. Le jeune joueur progresse, à tel point qu’il tape dans l’œil du responsable de l’école de foot des Merlus, à l’occasion d’un tournoi de détection où l’ES Merlevenez rencontre le FC Lorient. En dépit de la défaite 8-3 de son club, Meslier sort du lot, se voit ensuite proposer un essai avec les équipes de jeunes et répond, déjà, aux attentes. À dix ans, il traverse le Blavet et rejoint le FC Lorient.Il intègre dans la foulée le centre de préformation des Merlus. Inscrit au collège-lycée Saint-Joseph La Salle, à Lorient, il doit faire ses années de quatrième et de troisième dans l’internat de l’établissement, en parallèle des entraînements au FCL. Sauf que l’expérience tourne court. Le garçon vit mal la séparation avec ses parents dont il est proche. Puis, comme il le confiait dans une interview accordée à, la cohabitation avec certains autres pensionnaires se passe mal :Il ne continuera pas sa troisième à l’internat, préférant rentrer chez ses parents. Pour Junior Burban, les quelques embrouilles de l’époque de l’internat s’expliquent, essentiellement, par sa carrure intimidante.Le gardien n’est pas du genre à se dévoiler, préférant rester dans son coin quand il n’est pas en confiance. Une attitude qui lui a valu quelques déboires, même avec ceux dont il est aujourd’hui le plus proche., se remémore Tom Renaud. Les deux garçons ont pourtant rejoint ensemble Lorient, et ont suivi le même parcours jusqu'à l’an passé., explique le joueur de Cholet (N1), lui aussi prêté par Lorient. À seize ans, il peut enfin intégrer le centre de formation des Merlus. Une étape qu’il attendait, mais qu’il a parfois eu du mal, dans un premier temps, à assumer., observe Burban. Encore un peu frêle physiquement, le gardien a un déclic à la mi-saison : date à partir de laquelle il acquiert de l’assurance, s’impose comme titulaire et s’ouvre à ses compagnons de la génération 2000, extrêmement soudée. Par tous, il est décrit comme un garçonPourtant, fougue de la jeunesse oblige, le jeune gardien se laisse tenter par quelques folies. Comme cette matinée où Illan débarque, devant tout le monde, avec des mèches blondes. La raison ?(le titulaire de l'époque, N.D.L.R.), lâche-t-il à ses potes interloqués. À Lorient, Meslier réalise en effet le rêve de beaucoup de jeunes footballeurs : s’entraîner dans le même club que son idole. L’admiration n’était pas uniquement capillaire, mais aussi numérique. Lecomte était en fond d’écran sur son smartphone, et Illan Meslier, en suiveur assidu du compte Instagram de l’actuel gardien monégasque, participait aux concours pour gagner ses gants.(Rires), précise Burban. Avant de réussir à s’entraîner avec son portier favori avant qu’il ne parte à Montpellier en 2017., assure Renaud.Avec une particularité presque unique parmi tous les jeunes :, rigole Junior Burban. Comme tout Breton qui se respecte, après tout. Sportivement, l’ascension se poursuit dans la bonne voie. Si bien que Lorient le convoque, lui et sa mère, pour lui indiquer que le club veut lui offrir son premier contrat professionnel. Un premier rêve d’atteint pour le gamin très attaché à son club formateur, qui repousse une offre conséquente de l’AS Monaco à cette époque. Il signe finalement pro le 1février 2018.Six mois plus tard, il fait ses débuts avec les grands, à 18 ans, à l’occasion d’un déplacement à Valenciennes en Coupe de la Ligue., souligne Christophe Revel, entraîneur des gardiens du FC Lorient à l’époque et aujourd’hui à l’OL.Dès l’automne, Mickaël Landreau installe finalement le gardien de 1,96m dans les buts lorientais, ce qui pousse Danijel Petković sur le banc., souligne Revel. Des manques que Landreau, peut-être plus que d’autres entraîneurs, peut comprendre et accepter. Revel se souvient :Lancé dans le grand bain, Meslier se distingue par sa maturité et surtout par sa capacité à se corriger, à apprendre de ses erreurs., apprécie l’entraîneur des gardiens. Une formation forte de vingt-huit matchs de Ligue 2.La performance immédiate, c’est notamment ce que recherchait Christophe Pélissier, remplaçant de Mickaël Landreau à l’issue d’une saison où Lorient a échoué dans sa quête d’accession à la Ligue 1 (6place). Désireux d’avoir un gardien offrant plus de garanties, le nouvel entraîneur des Merlus choisit finalement de ne pas reconduire Meslier., se souvient son agent Yvon Pouliquen. Pélissier lui propose de jouer les Coupes, Meslier veut davantage. En privé, le portier est peiné et s'en plaint le soir même auprès de son clan., rejoue le conseiller breton.Quelques semaines plus tard, dans un entretien au, Pélissier adresse une petite pique au jeune homme :Pas forcément un avis partagé par Yvon Pouliquen, qui estime que son joueurDe fait, à la suite de l’annonce des velléités de départ de Meslier, une proposition de Leeds arrive rapidement sur la table. Le deal : du temps de jeu chez les U23, des bancs chez les professionnels avec une position de numéro 2 derrière Kiko Casilla et l’objectif de faire de Meslier le gardien numéro un d’ici deux à trois saisons chez les. L’accord est trouvé : direction un club mythique, sous les ordres de Marcelo Bielsa. Une arrivée dans le Yorkshire qui sonne comme un saut dans l’inconnu pour le jeune homme qui coupe véritablement pour la première fois le cordon avec son cocon familial et s’expose à l’un des clubs les plus suivis de Championship, ressuscité par la présence d’sur le banc et la fidélité de ses 35 000 supporters à Elland Road. Le gardien s’adapte, sans jamais rompre le contact avec sa bande de potes du centre de formation – Junior Burban, Tom Renaud, Enzo Le Fée, Julien Ponceau –, perfectionne son anglais –, rigole Revel. Comme prévu, il alterne entre une place sur le banc et les rencontres avec les U23 des, jusqu’à disputer son premier match avec l’équipe première, début janvier, en Cup, face à Arsenal, au cours duquel il rend une copie très honorable, malgré la défaite 1-0.Parfaitement intégré à l’équipe et en osmose avec le public – en témoigne son explosion de joie lors de la victoire à l’arrachée desface à Reading en février 2020 –, le gardien progresse et s’estime prêt à prendre la relève de Kiko Casilla, le gardien espagnol étant sous la menace d’une suspension pour propos racistes à l’encontre du joueur de Charlton Jonathan Leko. Alors qu’aucun joueur ou membre du staff de Leeds ne souhaite s’exprimer sur la potentielle suspension de Casilla, Meslier ne contourne pas la question et confie à Finalement suspendu huit matchs, Casilla laisse sa place à Meslier en février 2020 , à l’occasion d’une rencontre de Championship face à Hull City. Comme souvent depuis le début de sa carrière, celui que Kalvin Philips se plaît à appeler parfoisse met au niveau. Neuf matchs, sept victoires et autant de, mais surtout peu d’erreurs et une impression de sérénité dégagée par la meilleure défense de Championship. Pour Christophe Revel, cette capacité à répondre présent tient beaucoup à sa personnalité :Dans un registre parfaitement adapté à Bielsa : un jeu au pied de très bonne qualité, qui lui permet de relancer court ou long selon les phases de jeu.L’Argentin s’est d’ailleurs décidé à reconduire le gardien de vingt piges pour les deux premières rencontres de Premier League. Avec son jeu flamboyant, Leeds enchante, mais derrière, lesont encaissé sept buts en deux matchs. Des débuts rudes pour l'international U20, qui va devoir encore augmenter son niveau et éprouver sa capacité à résister à la pression dans le plus grand championnat du monde. Toujours en contact avec son ancien gardien, Revel analyse :Il devra aussi veiller à la pression des supporters : après les deux premières rencontres moyennes, certains émettent des doutes sur sa capacité à assumer toute une saison en Premier League. Mais surprendre les sceptiques, Meslier l’a déjà fait.