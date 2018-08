D'après une étude, le Real est le club le plus populaire du monde

1.31k

JT

Champion d'Europe, vainqueur de la Coupe du monde des clubs, et maintenant champion du monde de la popularité.a dévoilé aujourd'hui une étude de JDSports qui révèle pour chaque pays l'équipe la plus populaire (recherchée) sur Google.C'est le Real Madrid qui remporte largement la palme, avec 97 occurrences (dont les États-Unis ou la Russie ) sur la carte du monde. Seuls Arsenal et United peuvent se targuer d'être plus populaires que lesdans plus d'un pays.Quelques constats édifiants :– On est pour Chelsea en Mongolie – En Ukraine , l' Ajax Amsterdam est le plus populaire.– Les quelques habitants du Groenland peuvent pleurer à plusieurs quand Arsenal perd.– L'AS Monaco est le club le plus populaire à Monaco.Et enfin, notons que le seul pays étranger où le PSG est en tête est... le Venezuela . Jean-Luc Mélenchon sera content de l'apprendre.