« Les Russes sont venus faire cette démonstration de force »

Le 11 juin 2016, quelques centaines de supporters russes déferlaient sur le Vieux-Port de Marseille pour y attaquer leurs homologues anglais, en marge d’un match de l’Euro au Vélodrome. Six ans plus tard, le réalisateur marseillais Cyril Domanico sort un documentaire qui revient sur la bataille de Marseille, et surtout sur ce qui a suivi.

« L'enquête a duré cinq ans. Et ça continue encore, puisque malheureusement, un supporter britannique est handicapé à vie. »

« C'est quand même assez fou que derrière du sport, on se retrouve avec Scotland Yard qui fait une enquête internationale. »

« Parmi les Russes, il y a des gens qui sont moins politisés, mais habitués à se battre, et ils viennent parce que l'Angleterre, à ce moment, c'est un symbole. »

« On n’a jamais réglé ce problème d'anticipation des phénomènes de masse et de violence urbaine autour du sport, parce qu’on préfère interdire aux gens de se déplacer, c’est plus simple. »

Propos recueillis par Adrien Hémard-Dohain

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce documentaire, c'est l'occasion de prendre le sport comme point de départ, et de raconter autre chose. Là, on montre que derrière, il y avait de la politique, une enquête policière. Et je suis marseillais, donc ça m’a touché de voir ma ville dans cet état. Je suivais les Bleus pour Canal+ et j'étais à distance quand les événements se sont passés . C’est via Twiter que je comprends qu’il se passe un truc inhabituel. J’appelle des collègues sur place, et je comprends vite que la réalité des évènements diffère de ce qu’on voit dans les médias, qui parlent d'affrontements un peu simples entre supporters. Il y avait quand même une tentative préméditée d'attaquer les Anglais de la part des Russes.Ce qui m'intéressait, c'était de déterrer cette histoire oubliée pour raconter qu'en dehors de l'intérêt médiatique, il s'est passé plein de choses. L'enquête a duré cinq ans . Et ça continue encore puisque malheureusement, un supporter britannique est handicapé à vie . Il y a des gens qui ont été à peu près identifiés et qui sont toujours dans la nature et des responsables qui ne seront jamais arrêtés. L'histoire ne s'est jamais fermée Tout a été filmé en direct sur Twitter et Periscope. Et ça se passe dans un des endroits les plus surveillés de Marseille, avec beaucoup de vidéosurveillance. On a pris le temps de reconstituer tout ça, en se procurant même des vidéos que la police n’a pas eues. Ça nous a pris des mois. Je suis allé traîner dans tous les bars autour de la place. Petit à petit, les vidéos nous arrivaient. On s’est procuré des documents judiciaires aussi, de Scotland Yardet de la justice française.À l’époque, de par son rôle et sa proximité du pouvoir, c’est quelqu'un qui a beaucoup parlé. Il n'était pas impossible de le contacter. Ce qui était difficile, c'était d'arriver à le convaincre de parler face caméra. On lui a assuré de donner du temps long aussi à ses arguments, sans lui donner une tribune. On voulait comprendre l'état d'esprit russe. Quand ils te disent, ils le pensent. On ne caricature rien.Quand on démarre l'enquête, ils n’avaient jamais parlé, sûrement à cause du contexte politique. Mais on a tellement passé un cap l'an dernier avec la guerre qu'ils n’en sont plus là, ça délie les langues, il n’y a plus la prudence diplomatique hypocrite. C'est aussi le moyen de réhabiliter le fait qu’ils ont très bien travaillé sur cette question.C'est un choix de réalisation. C'est quand même assez fou que derrière du sport, on se retrouve avec Scotland Yard qui fait une enquête internationale. C’est un polar : il y a de l'identification, des écoutes téléphoniques... J’avais des références comme Le Bureau des légendes pour rajouter au documentaire un côté un peu rafraîchissant et utile aussi dans la narration. Je ne voulais pas que ce soit gratuit, mais que ça apporte une information. Le côté film d’espionnage a renforcé le propos en rendant ce film plus original.Les faits, c'est qu'il y a des Russes qui se sont organisés, qui se sont retrouvés là. En ayant vu les vidéos, je peux affirmer qu'il y a au moins deux groupes russes qui s'organisent et qui partent à un moment donné autour de 17 heures pour aller vers les Anglais. L'enquête de police britannique a identifié des leaders. Mais en dehors de ça, il est presque impossible pour nous comme pour la police de savoir exactement à quel point tout est orchestré. Il y a plein de choses officieuses dans cette histoire. On sait que les avions étaient affrétés par la fédération russe. Une partie des supporters violents, qui sont des anciens hooligans, sont arrivés par ces avions. Les autorités russes n'ont rien fait pour empêcher ça. Mais après, quand on veut remonter plus loin, même la police britannique n'arrive pas à établir des liens. C'est aussi la manière dont a souvent fonctionné l'État russe : tout n'est pas officiel. On laisse faire des coups de force par des gens qu'on connaît et qui représentent de manière officieuse le pays.Exactement. Mais rien n’est officiel, donc on ne peut pas les incriminer. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est Poutine qui a payé des gens pour cela. En revanche si tu remontes, tu trouves des gens impliqués qui sont proches du Kremlin, dont Chpryguine, écarté de ses fonctions officielles juste avant la Coupe du monde...Oui, il y a aussi les supporters violents qui, eux, sont venus faire cette démonstration de force face aux Anglais qui représentent à la base le summum des hooligans. Bien sûr, parmi les Russes, il y a des gens qui sont moins politisés, mais habitués à se battre, et ils viennent parce que l'Angleterre, à ce moment, c'est un symbole.C'est exactement ça. Ce que l'Angleterre a utilisé derrière, d’ailleurs, pour montrer qu’elle, elle avait réglé ses problèmes de hooliganisme.C'est vraiment quelque chose que je voulais qu'on retrouve dans le film sans que ce soit l'axe principal : les manifestations sportives en France posent souvent des problèmes. Même si les Russes étaient organisés et qu'ils ont voulu que ça se passe comme ça, même s'il était difficile de gérer une situation de guérilla comme ça, les autorités auraient pu faire mieux. On n’a jamais réglé ce problème d'anticipation des phénomènes de masse et de violence urbaine autour du sport, parce qu’on préfère interdire aux gens de se déplacer, c’est plus simple. On va avoir les Jeux olympiques dans un an. La philosophie autour du maintien de l'ordre et des déplacements de supporters pose problème en France. Pas qu’en sport d’ailleurs. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que ça se passe à nouveau si on n'a pas changé notre manière d'aborder le supportérisme.