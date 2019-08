CSC inoubliables (2e) : « Si j'avais voulu le mettre exprès, je n'y serais jamais arrivé »

#2: Franck Queudrue - 2001

SC Bastia-RC Lens (1-3), Division 1, 7 avril 2001

La première partie de l'interview est extraite de l'entretien culte paru sur sofoot.com en 2014.

On mène 3-0 dans un match sans histoire, puisqu'on n'a plus rien à jouer à trois journées de la fin, je prends un coup et je me tords la cheville. Il y a une touche pour nous, on a le temps de faire entrer le soigneur pour s'occuper de moi, mais on ne sait pas pourquoi Charles-Édouard Coridon, Charly, joue vite la touche. J'ai à peine le temps me relever et je vois le ballon revenir vers moi. Je suis un peu énervé, je suis tourné de trois quarts et je veux dégager le ballon très fort de l'extérieur pour qu'il parte à l'opposé. Sauf que je la prends très mal, un peu intérieur. Le ballon part vers nos cages (bien aidé par un petit mistral, faut dire)... Et puis Gus (Guillaume Warmuz) ne l'a pas pris.

À 3-0, il ne voulait pas prendre le risque qu'on prenne un coup franc indirect (Rires.) Il a surtout été surpris il faut dire. Si j'avais voulu le mettre exprès, je n'y serais jamais arrivé.

Honnêtement, on a plutôt rigolé. Bon, on relançait un peu Bastia dans le match alors qu'il était plié. Mais comme le score est resté à 3-1, ce but n'a eu aucune incidence.

Pas du tout, j'ai pas mal d'autodérision. J'ai même eu une récompense lors des Oscars du foot avec le Marcel d'or. Quand tu tapes mon nom sur internet, c'est tout de suite le CSC qui sort.

C'est marrant, parce que ce soir-là, il y avait deux recruteurs anglais venus me superviser. Comme quoi, ça ne m'a pas empêché de faire une carrière là-bas.

Et on gagne la finale de la Coupe de la Ligue deux ans avant. Mais attention, on avait une grosse équipe à l'époque, un bon coach (Steve McClaren, N.D.L.R.). Je me sentais bien là-bas, le club était un peu dans le même esprit que Lens avec un public populaire et toujours derrière nous. J'ai eu la chance de marquer pour mon premier match à domicile et d'être tout de suite adopté.

C'est un choix, je suis resté neuf ans en Angleterre. Quand Raymond Domenech prend Chimbonda pour la Coupe du monde 2006, il avait été élu meilleur arrière droit de Premier League. Et moi, j'avais été désigné meilleur latéral gauche. Il paraît que je n'étais pas loin, mais bon ça je ne le saurais jamais.

C'était un tout. L'engouement, les stades pleins, l'engagement sur le terrain qui correspondait bien à mon style de jeu. Je ne saurais pas expliquer, ma famille se sentait bien là-bas aussi. Mais à un moment, j'ai eu envie de me rapprocher de ma famille et je suis revenu en France. Mais je serais très content d'y retourner.

Cinq ans plus tard...

Je viens d'obtenir mon BES, je peux entraîner jusqu'en en DH chez les seniors et -17 et 19 ans chez les nationaux. J'aimerais passer mes diplômes pour entraîner chez les pros, mais c'est assez cher. Il vaut mieux avoir un club qui t'aide.J’ai passé le BES il y a cinq ans, mais je n’ai pas eu l’opportunité de prendre en charge une équipe. Or, il faut vraiment bénéficier d’une expérience concrète pour mettre en pratique les connaissances qu’on a acquises et passer les diplômes suivants. Je suis plutôt intéressé par la perspective de devenir entraîneur adjoint, d’être proche des joueurs et servir de relais pour l’entraîneur. J’ai quelques pistes dans des clubs ou dans des centres de formation.On est un peu déçu du barrage retour à Dijon, mais ce n’est pas là-dessus qu’on rate la montée, c’est sur l’ensemble de la saison. Cette année, le club a effectué un recrutement intelligent et on a le sentiment que Lens avance. On attend de voir le début de la saison pour savoir où on en est réellement.Tu te sens seul et un peu con. Le contexte a été occulté : on ne voit pas que je me suis blessé juste avant et on ne comprend pas pourquoi je fais ce geste. Mon idée, à ce moment-là, c’est de jouer le ballon vite et comme je suis un peu énervé, de mettre une énorme chandelle le plus loin possible... Mais le ballon part du mauvais côté... et la caméra est droit sur moi. Quand je vois la balle rentrer, je me dis : «» .On m’en reparle de temps en temps, mais plus autant. Des mecs qui ne me connaissent pas le mentionnent régulièrement : c’est toujours utile pour briser la glace.