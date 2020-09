Palace plombe United d'entrée

72





De Gea - Fosu-Mensah (Ighalo, 81e), Lindelöf, Maguire, Shaw - Pogba (Van de Beek, 67e), McTominay - James (Greenwood, 46e), B. Fernandes, Rashford - Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Guaita - Ward, Kouyaté, Sakho, Mitchell - Townsend, McArthur, McCarthy (Milivojević, 88e), Schlupp (Eze, 76e) - Ayew (Batshuayi, 81e), Zaha. Entraîneur : Roy Hodgson.

TB

Début de saison compliqué pour Manchester United, dispensé de première journée la semaine dernière et qui disputait donc son premier match version 2020-2021 ce samedi après-midi. Complètement apathiques dans les premières minutes, à l'image de cette relance suicidaire de David de Gea, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær se retrouvent vite menés. La faute à un but d'Andros Townsend, à l'issue d'une action où toute la défense est en retard du début à la fin (0-1, 7). Une nouvelle boulette de Lindelöf fait passer un frisson supplémentaire quelques minutes plus tard, avant que Paul Pogba et ses coéquipiers ne mettent progressivement le pied sur le ballon. Mais les occasions restent rares, et c'est même De Gea qui doit sortir le grand jeu juste avant la pause sur une superbe frappe de Jordan Ayew.Dans le deuxième acte, les Mancuniens commencent par subir les assauts adverses. Ayew, Townsend, Zaha... Less'en donnent à cœur joie. Lesvont se réveiller sur un centre de Fosu-Mensah pour une tête non cadrée de Mason Greenwood, pourtant en position idéale. En face, Palace ne se pose pas de question, croque dans chaque opportunité de contre et finit par obtenir un penalty pour une main de Lindelöf sur une tentative d'Ayew après intervention de la vidéo. L'ancien Marseillais s'avance, De Gea bloque, mais sans garder les pieds sur la ligne. Deuxième chance, cette fois pour Wilfried Zaha, qui renvoie United à ses démons (0-2, 75). Entré en jeu à la place d'un Pogba encore un peu court physiquement , Van de Beek redonne rapidement vie aux siens après une double erreur de la défense adverse (1-2, 81). Espoir de courte durée, puisque Wilfried Zaha s'offre un doublé après avoir résisté à un Lindelöf en souffrance tout au long du match (1-3, 86). Deuxième succès de rang pour les hommes de Roy Hodgson, départ raté pour ceux de Solskjær.Dans la Palace.