Crystal Palace en balade face à Norwich

Crysta Palace (4-3-3) : Guaita - Ward, Andersen (Tomkins, 83e), Guehi, Mitchell - Schlupp, Kouyaté, Hughes (Milivojević, 73e) - Mateta (Benteke, 81e), Édouard, Ayew. Entraîneur : Patrick Vieira.



Norwich (4-3-3) : Gunn - Byram, Gibson, Sørensen, Giannoulis (Williams, 46e) - Lees-Melou, Gilmour, McLean - Tzolis (Lowe, 68e), Idah, Płacheta (Sargent, 81e). Entraîneur : Dean Smith.

Less'envolent, lesrestent au sol.Après-midi idéal pour Crystal Palace qui a facilement pris la mesure de Norwich (3-0) ce mardi à Selhurst Park et retrouve provisoirement la première moitié de tableau en Premier League (9, 23 points). Désireux de profiter de la mauvaise série en cours des(quatre défaites consécutives au coup d'envoi), les hommes de Patrick Vieira, positif à la Covid-19 et toujours éloigné des terrains , prennent d'entrée les devants sur penalty suite à une faute de Kenny McLean sur Will Hughes et transformé avec autorité par Odsonne Édouard. Quelques instants après une interruption de match durant plusieurs minutes pour un problème technique rencontré par Paul Tierney, l'arbitre de la rencontre, Édouard se mue en passeur pour Jean-Philippe Mateta qui double la mise d'une frappe du gauche parfaitement croiséeAu fond du trou, les joueurs de Dean Smith sombrent peu avant la pause, Jeff Schlupp profitant du travail d'Édouard pour fusiller Angus Gunn, tandis que la tête de Sam Byram vient taper la barre desdans la foulée (45+2). Dominée par Crystal Palace, la seconde période permet néanmoins aux portiers de la rencontre de s'illustrer, qu'il s'agisse de Gunn (59) ou Vicente Guaita (63). Et lorsque Christian Benteke pense inscrire le quatrième but des Eagles, c'est une position de hors-jeu (87) qui évite auxd'encaisser un neuvième but en deux journées après la fessée reçue par Arsenal Le fauteuil de lanterne rouge, en revanche, est bien ancré au postérieur de Norwich.