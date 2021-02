Crystal Palace braque Brighton avec un Mateta étincelant

jndsljhdsabnljhnlhjcnljklnjldc ldnijdnas;iewq;AADSXPIOScscunan;iocsfnp;icfsni;pocsfn;iocfs;ionafsc;niofcsn;io;nsfioc — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 22, 2021

Les buts et le débrief de Brighton / Crystal Palace ⚽️Le magnifique but du français Jean-Philippe Mateta à revoir encore et encore... ?#BHACRY pic.twitter.com/FNGowrpH8z — Late Football Club (@LateFootClub) February 22, 2021

MP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On a a priori tous mieux à faire dans la vie que regarder un Brighton-Crystal Palace un lundi soir en match décalé de la 25journée de Premier League. A priori seulement. Car Canal+Sport a finalement diffusé en ce 22 février 2021 un vrai beau match de foot. Entendons-nous : les amoureux du jeu léché et des gardiens qui relancent court pour frimer n’y ont certainement pas trouvé leur compte. Mais l’essentiel était ailleurs, dans un scénario dingue qui a vu un Brighton archi-dominateur (75% de possession, 25 tirs à 3) se faire braquer par Crystal Palace.L’homme qui a porté le coup de grâce s’appelle Christian Benteke, auteur d’une volée croisée parfaite consécutive à un centre venu de la gauche d’Andros Townsend (1-2, 90+5).Roy Hodgson dormira bien ce lundi soir, car son coaching a été brillant. Benteke avait ainsi remplacé Jean-Philippe Mateta (75), qui, pour sa deuxième titularisation avec sa nouvelle équipe, a inscrit son premier but pour les. Un but que pas mal d’adjectifs peuvent définir. Il suffit de choisir entre délicieux, magnifique, audacieux et merveilleux. Sur un centre de Jordan Ayew, l’attaquant français, arrivé cet hiver en provenance de Mayence, a coupé au premier poteau avant d’envoyer une magnifique talonnade qui a permis d'envoyer le ballon entre les jambes du gardien Robert Sanchez avant de finir dans les filets (0-1, 28).Entre ces deux petites friandises, l’égalisation quelconque de Joel Veltman (1-1, 55) et le nez ensanglanté de la légende Tim Cahill sont venus rappeler que même les chefs-d’œuvre ont le droit d’avoir des cicatrices.Ce mardi matin, Brighton se réveillera à la 16place, Crystal Palace à la 13. Et le football respirera plus que jamais.