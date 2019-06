Croc contents !

Ce ne sont pas des pâtes, mais elles font pourtant partie du régime alimentaire des sportifs après une victoire : les médailles. Mais pourquoi diable les footeux croquent-ils leurs récompenses après un titre ?

Entre dévotion et dévoration

« Moment de jouissance »

C’est un poncif aussi éculé que la photo de classe et les reportages sur les premières neiges. Elle n’a rien d’originale, n’est pas drôle, pas innovante, ne rend pas spécialement grâce aux traits du visage - déformés -, laisse assez peu de place à la créativité et surtout, bon sang, elle ne veut rien dire. La photo morsure de médaille. Est-ce une traduction de l’expression « avoir les crocs » ? Un signal d’alarme après un régime privatif ? Sont-ils tous fous à lier ? Mais pourquoi diable les sportifs, et footeux compris, se pavanent-ils la médaille coincée entre les incisives, comme un gamin rebelle sortirait une moitié de chewing-gum de sa bouche en plein cours ?Le cliché est un classique des célébrations d’après-titre et, tout comme mercredi dernier en finale de Ligue Europa, on la retrouvera ce soir à coup sûr, que ce soit entre les lèvres d’Harry Kane ou celles d’Alisson Becker. Une habitude qui remonte à la nuit des temps olympiques, et même probablement avant, personne n’étant simplement là pour prendre la chose en photo. Voilà alors une explication simple à une mode simple : tout cela serait d'ordre «» .Le mot est tombé du bec mat d’Alain Héril, psychothérapeute et sexothérapeute depuis plus de vingt ans. Selon lui, le désir de morsure, avant d’être sportif, serait surtout un réflexe d’amants : «» Souvent remise par un officiel aux mains pas toujours propres, la médaille n’est de prime abord qu’un bout de métal accroché autour du cou, impersonnel, générique. En bref, les médailles ont beau être faite à 99% d’un argent recouvert d’une fine couche d’or, elles restent des babioles sorties d’usines. Pour s’approprier la chose donc, et par ce biais la victoire, les gagnants auraient le réflexe conditionné et l’envie irrépressible d’avaler leur dû, le «» étant cette fois supplanté par le : «» Attention toutefois à ne pas y aller trop fort : l’or marque. L’ex-décathlète allemand Frank Busemann, médaillé lors des JO d'Atlanta en 1996, racontait par exemple àque sa récompense portait encore les traces de ses dents seize ans plus tard. Mieux, un champion allemand de luge monoplace s’était carrément pété l’incisive supérieur en mordant dans sa breloque d’argent glanée aux JO d’hiver de Vancouver en 2010. Son nom ? David Möller. Pas de hasard.Philippe Roubinet, lui, ne déconne pas. «, dit-il.» Ancien employé d’une mine limousine et aujourd’hui guide de pleine nature pour faire découvrir les techniques de découverte de l’or, il rappelle que le geste date de l’Antiquité, à une époque où les pièces d’or étaient une monnaie aussi populaire que leurs malfaçons courantes. «, explique-t-il.» Réminiscence du passé ou pas, le coup de croc dans la médaille répond peut-être enfin à une injonction bien plus prosaïque, détaillée par le double champion olympique d’escrime Fabrice Jeannet pour: «» Et oui : un visage et une médaille sur un même cliché, ça a de la gueule.Pour autant, même lorsqu'une meute de photographe vous incite à rapprocher la médaille de vos lèvres, pourquoi ne pas tout simplement l’embrasser ? Là encore, Alain Héril y voit un «» . Il explique : «Croquer dans sa médaille serait donc un moyen de prendre conscience de l’exploit réalisé, de s’approprier sa récompense, de faire plaisir aux photographes qui vendront mieux leurs photos, et de soigner son égo. Plié, vendu. Il n’empêche que la manie échappe un peu à Marie, chocolatière à la Maison du chocolat de Nîmes, qui vend elle aussi ses médailles : «» Voilà un point qui n’éclaircit par une dernière question nébuleuse : terminer trop souvent au pied du podium fait-il grossir ?