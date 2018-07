Croatie, à qui profite l'épopée ?

Finaliste du Mondial russe, la Croatie réalise la meilleure performance de son histoire. Un succès qui pourrait prendre encore plus de poids dimanche soir en cas de victoire sur la France. Pour quelles retombées dans la société croate ?

« L'hyperpolitisation du football sous Franjo Tudjman, c'est terminé »

Seul le crime paie

Par Nicolas Jucha

Propos de Loïc Tregourès recueillis par Nicolas Jucha

En atteignant la finale de la 21édition en Russie, la Croatie devient le plus petit pays à disputer une Coupe du monde de football depuis l'Uruguay, vainqueur de l'édition 1950 au Brésil. Quatre millions de Croates vont donc croiser les doigts pour faire pleurer plus de 67 millions de Français en quête d'un deuxième titre mondial. À peine vingt-six ans après son indépendance, le pays balkanique confirme avec cette épopée russe qu'il est en avance sur tous ses voisins de l'ex-Yougoslavie, après avoir atteint le dernier carré - déjà contre la France - il y a vingt ans.Loïc Trégourès, professeur à l'Institut Catholique de Paris et spécialiste des relations entre football et politique dans les pays de l'ex-Yougoslavie, rejette l'idée que cette place de finaliste serait une victoire contre les rivaux serbes car «» Reste que la possibilité de voir la Croatie sur le toit du monde n'enthousiasme pas les supporters serbes : «» Plus que la réussite croate, la vraie claque pour les Aigles blancs de Serbie est leur défaite contre la Suisse » ...Pendant que les Serbes grimacent, les Croates ont le sourire. Mais pour Loïc Tregourès, le bénéfice dans la société croate se limitera au bonheur passager, à une hausse du moral et peut-être à un «» Quant aux espoirs de développement du tourisme ou de l'économie grâce à la nouvelle visibilité du pays, le spécialiste des Balkans ne s'enflamme pas : «» Même la récupération politique - véritable sport national en France - sera limitée sur le sol croate. «(la présidente de la République, ndlr)(le sélectionneur, ndlr)La Croatie pourrait vivre un été euphorique à une époque où son football est secoué depuis des mois par le scandale Zdravko Mamić, l'ancien boss du Dinamo Zagreb reconnu coupable de détournement de fonds sur différents transferts dont un concernant Luka Modrić. «» Le grand nettoyage attendra que la fête soit terminée.