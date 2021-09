Cristiano Ronaldo titulaire pour son retour à Old Trafford

AB

7.Présent à Manchester depuis ce vendredi afin de parapher son contrat et régler ses dernières démarches administratives, Cristiano Ronaldo va enfin pouvoir (re)débuter son aventure sportive avec la tunique rouge.Le Portugais sera en effet aligné d’entrée en ce samedi après-midi comptant pour la quatrième journée de Premier League, face à Newcastle. Des retrouvailles spontanées avec Old Trafford, dont les travées sont d’ores et déjà garnies de maillots floqués au nom de la légende de 36 ans. Ronaldo sera épaulé de Mason Greenwood, Jadon Sancho et de son compatriote Bruno Fernandes.