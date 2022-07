Cristiano Ronaldo se serait proposé au PSG... qui l'aurait refusé !

ALB

Bientôt sur LinkedIn.Cristiano Ronaldo serait prêt à tout pour quitter Manchester United, même si Erik ten Hag a déclaré qu' il n'était pas à vendre . Pas de Ligue des champions, mercato qui ne lui plairait pas, CR7 serait à bout et en serait arrivé à démarcher les clubs, un par un, pour se trouver une porte de sortie . C’est dans cette démarche qu’il aurait proposé ses services au PSG selon Le Parisien , par le biais de son agent Jorge Mendes. City et Chelsea auraient également reçu la candidature spontanée du Portugais.Toujours selon le quotidien, Paris aurait fermé la porte à l’arrivée du quintuple Ballon d’or pour deux raisons : il n’y aurait pas de place pour lui dans l’effectif au vu des conditions économiques et sportives actuelles et, surtout, il porte une image bling-bling dont Nasser al-Khelaïfi ne veut plus au PSG.Avec les douze Ballons d'or de Messi et Ronaldo, ce bling-bling n'est en revanche pas du toc.