Cristiano Ronaldo permet au Portugal d'écarter la Suède

Tenant du titre, le Portugal confirme son amour de la Ligue des nations en écrasant la Suède dans son enceinte de la Friends Arena (0-2), trois jours après avoir imposé sa loi à la Croatie (4-1). Une victoire qui porte, comme souvent, la marque de Cristiano Ronaldo, auteur d'un énième doublé qui lui permet de passer la barre des 100 buts en sélection.

Suède (4-4-2) : Olsen - Krafth, Helander, Jansson, Augustinsson - Forsberg (Svanberg, 79e), Svensson, Olsson, Kulusevski (Ekdal, 90e) - Isak (Quaison, 71e), Berg. Entraîneur : Janne Andersson.



Portugal (4-3-3) : Anthony Lopes - João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro - Danilo, João Moutinho (Neves, 73e), Bruno Fernandes - Bernardo Silva (Guedes, 21e), Ronaldo (Jota, 81e), João Félix. Entraîneur : Fernando Santos.

Par Steven Oliveira

C’est la question que tout le monde se posait après la correction infligée par le Portugal à la Croatie en ouverture de la Ligue des nations (4-1) : lajoue-t-elle mieux sans Cristiano Ronaldo ? La question, CR7 y a vite répondu en claquant un doublé qui permet aux hommes de Fernando Santos de repartir de la Friends Arena avec la victoire (0-2) face à une Suède joueuse, mais réduite à 10 pendant toute une période.Chez Fernando Santos, on ne change pas une équipe qui explose la Croatie. C’est pourquoi le Portugal a débarqué en Suède avec le même onze de départ, à l’exception de Cristiano Ronaldo qui prend la place de Diogo Jota. En face, Janne Andersson, lui, a effectué pas moins de six changements par rapport à l’équipe qui s’est inclinée face à la France (1-0). De quoi expliquer le début de match de la Suède – plus fraîche physiquement – qui kidnappe le cuir sans toutefois se montrer dangereuse, à l’exception d’un coup de boule de Berg qui rase le poteau d’Anthony Lopes (2).Mais ça, c’était avant que les jambes de Cristiano Ronaldo se mettent en route. Tout a commencé avec une reprise de volée repoussée du pied par le portier Robin Olsen (25). Le gardien de la Roma pensait alors avoir pris l’ascendant sur CR7 après avoir remporté un nouveau face-à-face avec l’attaquant de la Juventus (38). Mais ça, c’était avant que Gustav Svensson découpe João Moutinho et écope au passage d’un second carton jaune. Une double peine puisque Cristiano Ronaldo se chargera de placer le coup franc dans la lucarne, rappelant au passage qu’il est encore capable de marquer dans cet exercice (0-1, 44).En supériorité numérique, le Portugal revient des vestiaires assez logiquement avec l’envie de garder le ballon dans les pieds. Et de planter le but du K-O pour éviter le hold-up. Problème, quand Robin Olsen n’est pas là pour écœuré les attaquants adverses, c’est sa barre transversale qui le relaie pour repousser la volée de l’extérieur du pied de Bruno Fernandes (59). Et comme souvent lorsque le Portugal galère à faire trembler les filets, c’est Cristiano Ronaldo qui enfile son costume préféré en envoyant une praline depuis l’entrée de la surface (0-2, 74). Le travail accompli, CR7 peut alors aller se reposer et regarder les plus jeunes galérer à marquer. Avec cette victoire, le Portugal prend la tête du groupe 3 avec 6 points. Comme la France que laretrouvera en octobre prochain.