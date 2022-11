Cristiano Ronaldo ouvre un centre médical contre la calvitie à Milan

TP

C Hair 7.Alors que sa situation à Manchester s’apparente de plus en plus à un cauchemar , Cristiano Ronaldo se change les idées dans l’entrepreneuriat avec un nouveau business quelque peu original. Comme le rapporte le média italien Calcio e Finanza , l’anciena ouvert à Milan un nouveau centre entièrement dédié au diagnostic, au traitement et à la recherche sur, autrement dit la calvitie. Une inauguration faite par Insparya, groupe médical et scientifique fondé par le manager portugais Paulo Ramos et donc Cristiano Ronaldo.Une surface totale de 1200 mètres carrés, un aménagement moderne avec quatorze salles dédiées à la microtransplantation pour un investissement de près de deux millions d’euros pour le numéro 7 portugais., a-t-il expliqué, avant d’argumenter son choix de développer ce nouveau business à Milan :Stefano Pioli aurait déjà pris rendez-vous.