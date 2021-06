Cristiano Ronaldo, Michel Platini dans le rétroviseur

En inscrivant un doublé face à la Hongrie (3-0) pour l’entrée en lice du Portugal dans cet Euro 2020, Cristiano Ronaldo est devenu seul meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec 11 buts. Reléguant ainsi Michel Platini à la seconde place.

En entrant sur la pelouse de la Puskás Aréna, Cristiano Ronaldo a déjà battu un record en devenant le premier joueur de l’histoire à disputer 5 championnats d’Europe différents. Sauf que CR7 n’est pas du genre à se contenter d’un record. Alors il a voulu en chasser un autre : celui du meilleur buteur de l’histoire de l’Euro qu’il partageait jusque-là avec Michel Platini (9 buts). Une mission accomplie à 3 minutes du terme lorsque l’attaquant de la Juventus a envoyé son penalty au fond des filets. Avant de s’offrir un doublé après un violent crochet sur Péter Gulácsi dans les arrêts de jeu, pour se rapprocher à 3 unités du record en sélection de l’Indien Ali Daei (109 réalisations). Alors oui, Michel Platini a planté ses 9 pions en un seul Euro, mais ce n’est pas de la faute du Portugais - qui a lui planté dans chaque édition qu’il a disputée - si l’ancien président de l’UEFA n’a pas réussi à se qualifier pour les éditions de 1980 et 1988.Pour autant, ce serait mentir que dire que Cristiano Ronaldo a fait un super match. Comme ses coéquipiers, il a longtemps eu les pieds carrés. À l’image de cette frappe qu’il envoie en tribunes juste avant la pause alors qu’il était seul à quelques centimètres des cages. L’ancien du Real Madrid aurait même pu battre ce record avant si Diogo Jota ne l’avait pas oublié. Mais comme à chaque fois en sélection, CR7 finit par faire trembler les filets et termine même avec un doublé. Comme en 2016 face à cette même Hongrie qui a marqué autant de buts que lui dans son histoire à l’Euro. Avant la rencontre, Cristiano Ronaldo avait évoqué ce record qui lui tenait les bras :Pour cela, lui et ses coéquipiers devront toutefois éviter d’attendre les 10 dernières minutes de jeu et l’entrée en jeu de Renato Sanches pour enfin réussir à aligner 3 passes.Le problème lorsque l’on sauve les miches de sa sélection à chaque match, c’est que tout le monde attend qu’on enfile son costume de sauveur de la patrie. Et si Cristiano Ronaldo n’est pas du genre à s'effondrer face à la pression, ce nouveau doublé rappelle la CR7 dépendance de cette équipe lusitanienne. Comme si l’attaquant de la Juventus était le seul qui pouvait débloquer une situation. Et finalement, le fait que ce soit Raphaël Guerreiro, bien aidé par le défenseur adverse, qui ouvre le score est symptomatique de l’état d’esprit des autres joueurs offensifs que sont Diogo Jota, Bernardo Silva et Bruno Fernandes qui semblent perdre leur football dès que l’enjeu se présente. Est-ce qu’ils ne supportent pas la pression ? Impossible à savoir tant ils rayonnent dans leurs clubs respectifs. Est-ce la faute de Cristiano Ronaldo qui les empêche de s’amuser ? Peut-être. Quoi qu’il en soit, Bernardo Silva et Diogo Jota n’ont pas gagné des points face à la Hongrie. Et Fernando Santos pourrait tenter une autre composition dans les prochains matchs avec André Silva, João Félix ou encore Rafa Silva. Une chose est sûre, Cristiano Ronaldo, lui, sera titulaire. Et il va à nouveau sauver le Portugal.