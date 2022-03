Cristiano Ronaldo meilleur buteur de l'histoire selon la FIFA

101

49 - Cristiano Ronaldo (37 ans et 35 jours) a inscrit le 49e triplé de sa carrière en club et est devenu le 2e joueur le plus âgé à marquer 3 buts lors d'un match de Premier League, derrière Teddy Sheringham en août 2003 (à 37 ans et 146 jours). Assourdissant. #MUNTOT pic.twitter.com/cp7WyvEG0D — OptaJean (@OptaJean) March 12, 2022

TB

Certainement pas selon Pelé.Un triplé et ça repart. Buteur à trois reprises pour permettre à Manchester United de maîtriser Tottenham dans la course à la qualification en Ligue des champions (3-2), Cristiano Ronaldo a effacé Josep Bican des tablettes, selon les chiffres de la FIFA. Avec désormais 807 buts inscrits depuis le début de sa carrière, le Portugais devance les 805 crédités à l'attaquant tchèque, entre 1931 et 1952.Des totaux qui ne manquent évidemment pas de faire débat, à l'image de Pelé, qui revendique 1283 caramels et non 757, comme enregistré par l'instance mondiale. La même chose est valable pour Bican, dont le décompte ne concernerait que les buts inscrits en club et grimperait plus de 850 en prenant en compte ses matchs avec différentes sélections (Autriche, Tchécoslovaquie, Bohême-Moravie).aurait même claqué 1468 pions si, comme, on comptabilise les matchs amicaux.Qui dit mieux ?