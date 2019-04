Cristiano Ronaldo, les quarts, ça lui gagne

Face à l'Ajax Amsterdam, Cristiano Ronaldo n'a eu besoin que d'un seul ballon pour faire trembler les filets. Un but qui permet à la Juventus, en souffrance, de repartir des Pays-Bas avec un bon match nul (1-1). Et qui permet à CR7 de continuer sa légende en C1.

1

21 quarts de finale, 24 buts

Une bête blessée reste une bête

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En une photo postée ce mardi à 16h35 sur son compte Twitter, et likée 148 692 fois, Cristiano Ronaldo a rassuré tout le peuple de la Juventus . Le Portugais, blessé depuis le 25 mars dernier, est bien présent dans l’avion qui décolle pour Amsterdam. Mieux, CR7 affiche quelques mèches blondes sur son crâne et devrait, selon la théorie Jean-Louis David, faire trembler les filets. Cela n’a pas loupé.Trouvé dos au but à 35 mètres juste avant la pause, il se retourne et décale son compatriote João Cancelo sur la droite. Un sprint plus tard, et voilà l’ancien du Real Madrid au point de penalty pour claquer un coup de boule qu' André Onana est obligé de laisser passer. Son 6but à la Johan Cruijff Arena (record de Zlatan Ibrahimović en C1 égalé) et son 125en Ligue des champions. Bousculé, comme l’ensemble des joueurs de la Juventus , CR7 a donc réussi à planter un pion quasiment sur son seul ballon exploitable de la rencontre. Et la Vieille Dame peut entrevoir la manche retour avec un peu plus de sérénité.Finalement, il n’y avait pas besoin de croire en la théorie Jean-Louis David pour savoir que Cristiano Ronaldo allait marquer dans cette rencontre, le Portugais vivant une belle histoire d’amour avec les quarts de finale de Ligue des champions. C’est bien simple, CR7 a désormais planté 24 buts en 21 quarts de finale de C1 disputés ! Mieux, le quintuple Ballon d’or a marqué à 16 reprises lors de ses 12 dernières rencontres en quarts...L’époque nous obligeant à parler de Lionel Messi lorsque l’on évoque Cristiano Ronaldo , un petit coup d’œil du côté d'Old Trafford suffit pour s’apercevoir que l’Argentin n’a, lui, pas marqué. Là encore, comment aurait-il pu en être autrement, puisque lan’a, elle, pas inscrit le moindre but sur ses 12 derniers quarts de finale disputés ? Il faut d’ailleurs remonter au 2 avril 2013 et un match au Parc des Princes face au PSG (2-2) pour apercevoir la trace d'un Lionel Messi buteur en quarts de finale.Et pourtant, il y a quelques jours de cela, la présence de Cristiano Ronaldo à Amsterdam semblait quasi impossible. Blessé à la cuisse le 25 mars dernier lors du match de qualification à l’Euro 2020 entre le Portugal et la Serbie de Dušan Tadić (1-1), CR7 avait fait trembler la ville de Turin. Et alors que les supporters de la Vieille Dame s’inquiétaient, le principal intéressé avait tout de suite voulu rassurer : «Une folie ? Pas tant que cela puisque après deux semaines au frigo, Cristiano Ronaldo est bien présent sur la pelouse de la Johan Cruijff Arena. Sauf que le Portugais a légèrement menti en disant qu’il «» . Non, CR7 n’était pas à 100% de ses capacités ce mercredi soir et n’aurait probablement jamais joué ce match si ce n’était pas un quart de finale de C1. Le natif de Funchal n’a quasiment fait aucune accélération, ni le moindre repli défensif, laissant le sale boulot à Mario Mandžukić. Cela ne l’a pas empêché de surgir au meilleur des moments – ou au pire c’est selon – pour venir faire parler son jeu de tête. L' Ajax est prévenu, il va falloir marquer au moins deux buts à Turin pour se qualifier, vu que Cristiano Ronaldo va encore marquer en quarts de finale. Comment pourrait-il en être autrement ?