Cristiano Ronaldo, l'heure n'est plus aux doutes

« L'anxiété on l'a toujours, même quand on s'appelle Cristiano Ronaldo »

L'âge de la maturité

Un dégagement ? Une passe au gardien ? Impossible de savoir réellement ce qu’a voulu faire Gianmarco Ferrari en reprenant de la tête la volée de Leonardo Bonucci . Quoi qu’il en soit, son coup de boule a terminé sa course sur le poteau d' Andrea Consigli et Cristiano Ronaldo ne s'est pas fait prier pour pousser le cuir au fond des filets. Un but tout moche qui suffit au bonheur des supporters présents au Juventus Stadium et à Cristiano Ronaldo qui laisse éclater sa joie et sortir sa frustration en hurlant comme un dératé en direction du public, avant de lâcher son habituel «» . Un cri, assorti d’un large sourire, qui sentait fort le soulagement. Et pour cause, CR7 a enfin ouvert son compteur-but avec la Juventus après 320 minutes disputées et vingt-sept frappes tentées. Un but libérateur puisque quinze minutes plus tard, l’ancien Madrilène double la marque d’une frappe croisée du gauche.Ce n’est pas la première fois que Cristiano Ronaldo enchaîne trois rencontres sans inscrire le moindre but. Ni la première fois qu’il a du mal à l’allumage. La saison dernière aussi, CR7 avait dû attendre son quatrième match de Liga et un déplacement à Getafe pour inscrire son premier but en championnat. À la différence près que cette fois-ci, et peut-être pour la première fois de sa carrière, le Portugais a brisé la glace au micro de beINSports et dévoilé une faille dans son mécanisme de robot programmé à marquer : «Même son de cloche chez Massimiliano Allegri en conférence de presse : «» Et ce n’est pas le capitaine Giorgio Chiellini , remplaçant pour la réception de Sassuolo , qui va dire le contraire après s’être levé de son banc pour applaudir le but de son nouveau partenaire tout en soufflant un "ouf" de soulagement. Ajoutez à cela la réaction du président Andrea Agnelli ou celle de la famille CR7 et vous comprendrez bien qu’il était grand temps que cette disette se termine.Finalement, et ce, malgré toutes les réactions, ce doublé reste anecdotique. Certes, il permet à la Juventus de continuer son sans-faute en tête de la Serie A et à Cristiano Ronaldo de débloquer son compteur, mais personne n’ose imaginer la Vieille Dame ne pas remporter le titre à la fin de saison, et personne ne pensait que CR7 n’allait pas marquer le moindre but à Turin. En revanche, ce qui est bien moins anecdotique est la réaction du Portugais après la rencontre. Il y a quelques années de cela, Cristiano aurait dégainé unecomme celle balancée en 2010 : «» Ou démontré à l'aide d'une statistique qu'il est le meilleur buteur en activité.Il n’en a rien été, CR7 se contentant de sourire et dévoiler son soulagement d’avoir fait trembler les filets. Car oui, même s’il faisait croire le contraire à chaque conférence de presse depuis ses débuts au Sporting Portugal , Cristiano peut aussi se mettre à douter. Et finalement, ces trois minutes passées au micro de beINSports à parler de son but et de son fils Cristiano Junior qui enchaîne les pions avec les jeunes de la Juventus sont venues rappeler qu’il n’était pas seulement ce robot assoiffé de buts. Et qu’à 33 ans, l’âge est à la maturité et plus à la guéguerre du « c’est qui le plus fort » avec Lionel Messi qui a démarré sa Ligue des champions 2018-2019 par un triplé. Mais si les paroles sont différentes, les actes seront les mêmes, et Cristiano va faire parler sa théorie du ketchup en marchant sur Valence, un club contre lequel il a déjà planté à quinze reprises lors de son passage en Espagne