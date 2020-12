Buffon-CR7, arrêts sur image

L'un qui protège les buts, l'autre qui en met : sur le terrain de Barcelone pour le compte de la dernière journée de poules de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon se sont montrés complémentaires pour broyer les Catalans et leur souffler la première place du groupe. Signe qu'à la Juventus, l'âge n'atteint pas les légendes. N'en déplaise à Lionel Messi, dégoûté par les arrêts du gardien et le doublé du Portugais.

Un doublé contre sept parades, deal ?

Avec eux, ça change tout

Par Florian Cadu

C'est fou, comme deux joueurs peuvent représenter un duo si complémentaire en jouant si loin l'un de l'autre. Il convient d'être talentueux, bien sûr. Mais pas que : en vérité, il faut faire partie des meilleurs de la galaxie pour pouvoir se permettre un exploit pareil. Car qu'un gardien de but s'associe de manière aussi symbiotique à son attaquant révèle, oui, du miracle.Du génie divin, Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon en possèdent dans leur sang. Et en mélangeant leurs incroyables qualités, le Portugais et l'Italien sont allés détruire Barcelone au Camp Nou lors de la dernière journée de poules de Ligue des champions pour offrir la première place du groupe G à la Juventus. Alors, comment s'est organisée la paire pour que leurs lames coupent les jambes de Catalans déboussolés ?Priorité à l'aîné, d'abord. En Espagne, Buffon a saisi l'opportunité de rendre la confiance à un Andrea Pirlo ayant eu la magnifique idée de le titulariser malgré ses 42 ans. Pour cela, le portier a emprunté le 7 de Ronaldo pour briller : bien que le Barça ait tenté sa chance à vingt reprises, le dernier rempart qui lui faisait face s'est interposé sur les sept frappes cadrées qu'il a dû repousser... Sept frappes cadrées, toutes signées Lionel Messi ! C'est dire si l'Italien a dégouté la, avec qui il a malgré tout échangé son maillot. S'il tenait, aussi, à son(rendu également possible par un sauvetage de la barre transversale, sur une tête d'Antoine Griezmann) importantissime afin de récupérer le rang de leader (la Vieille Dame devait en effet s'imposer par trois pions d'écart, pour doubler les Catalans).À l'autre bout du terrain, CR7 pouvait afficher un large. Parce que, quoi qu'en disent les principaux concernés, une réalisation de moins pour l'Argentin est un atout supplémentaire pour le Lusitanien. Lequel ne s'est pas fait prier, au moment de transformer tout le boulot de son capitaine en succès : hyper serein et aussi décisif que d'habitude, l'ancien du Real Madrid a planté son petit doublé. Deuxinscrits sur penalty, qui représentent les treizième et quatorzième tremblements de filets de l'ex-Mancunien marqués au Camp Nou. Si bien qu'à l'extérieur, le terribleaux 35 bougies soufflées n'a désormais jamais fait davantage mouche ailleurs durant son immense carrière.Que dire de plus, si ce n'est qu'il ne faut pas oublier le reste du travail collectif fourni par les partenaires de Buffon et Ronaldo ou que Weston McKennie a lui aussi eu son quart d'heure de gloire parmi les légendes en trompant Marc-André ter Stegen de superbe manière ? Peut-être faut-il rappeler que lors de la première manche, à l'aller disputé au Juventus Stadium, ni Cristiano (positif au coronavirus) ni Gianluigi (sur le banc des remplaçants) n'étaient présents dans le onze titulaire contrairement à ce mardi soir. C'était le 28 octobre dernier, et Barcelone avait facilement gagné 2-0 devant une formation incapable de cadrer un seul tir. Coïncidence, manque d'expérience, pas de chance ? Toujours est-il que lorsque les plus grands sont là, il se passe (presque) toujours quelque chose d'admirable. Même si leur trentième anniversaire date parfois d'une autre époque.