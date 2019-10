Cristiano Ronaldo gagne plus d'argent sur Instagram que sur le terrain

4

La daronne à l'abri.Aujourd'hui, connaître le salaire d'un footballeur ne suffit même plus à gratter la surface de ses revenus globaux. Une étude réalisée par Buzz Bingo , à partir des données de l'institut d'analyse d'Instagram Hopper HQ, a ainsi estimé que, sur l'année 2019, Cristiano Ronaldo avait émargé environ 42 millions d'euros seulement grâce à dessponsorisés sur l'application de partages de photos de Facebook. Un chiffre qui fait de lui, et de très loin, la personnalité qui gagne le plus d'argent sur Instagram.Un pactole que @Cristiano a amassé en publiant sur son compte Insta pas moins de 49 publications sponsorisées par diverses marques (les plus récentes étant l'office du tourisme de Madère, Clear Haircare ou... CR7, la marque de Ronaldo). Chaque photo postée envoie 975 000 dollars en moyenne dans la poche du joueur. Le prix à payer pour toucher à l'audience titanesque de l'être humain le plus suivi sur la plateforme, avec 186 millions d'abonnés au compteur. Résultat, ses revenus sur Instagram dépassent carrément le salaire qu'il perçoit à la Juventus, estimés à une trentaine de millions d'euros.Mais Ronaldo n'est pas le seul footballeur à affoler les annonceurs sur Instagram. On retrouve six stars du ballon rond dans le top 10 établi par Buzz Bingo : Lionel Messi est deuxième avec 23 millions de dollars empochés, David Beckham quatrième juste derrière Kendall Jenner, suivi de Neymar (6, derrière Selena Gómez), Zlatan Ibrahimović (7) et enfin Ronaldinho, coincé à la 9place entre Kylie Jenner et Khloe Kardashian.Tout ça pendant que tu galères à dépasser les onze likes avec une photo de tes pieds sur un transat.