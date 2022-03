Cristiano Ronaldo et Manchester United achèvent Tottenham

Porté par un Cristiano Ronaldo toujours aussi décisif et auteur d'un triplé, Manchester United est venu à bout de Tottenham dans un match généreux en buts comme en rebondissements. Une bonne affaire, pour les Red Devils.

Le réalisme de Conte battu par celui de Rangnick

Malgré Lloris et Maguire...

Manchester United (4-3-3) : De Gea – Dalot, Varane, Maguire, Telles – Pogba, Matić (Cavani, 80e), Fred – Rashford (Elanga, 68e), Ronaldo (Lindelöf, 83e), Sancho. Entraîneur : Rangnick.



Tottenham (3-4-2-1) : Lloris – Romero, Dier, Davies (Bergwijn, 87e) – Doherty, Højbjerg, Bentancur (Winks, 88e), Reguilón – Kulusevski (Lucas, 78e), Son – Kane. Entraîneur : Conte.

Il n'avait pas joué contre City, sans que personne ne sache vraiment s'il s'agissait d'une décision de son entraîneur ou d'une réelle blessure. Il avait vu sase faire marcher dessus, sans pouvoir agir. Alors, pour sonclôturant son éphémère absence, Cristiano Ronaldo a remis les pendules à l'heure et fait gagner son Manchester United à l'occasion de la 29journée de Premier League. En ressortant ses outils de tueur, plantant un triplé face à un Tottenham et un Hugo Lloris bien dégoutés qui ont pourtant égalisé à deux reprises. Ce qui offre cinq points d'avance auxsur les(avec deux rencontres à disputer en moins), et une quatrième place (avec quatre parties jouées en plus par rapport à Arsenal, qu'ils devancent de deux unités).Trois buts validés, un refusé, un doublé marqué, une VAR appliquée, un penalty sifflé, 22 acteurs déterminés, deux cartons jaunes distribués, une quinzaine de frappes tentées, une poignée cadrées, et de l'intensité... Sous haute tension, les 45 premières minutes de ce duel offrent un spectacle digne du championnat anglais. Avec le retour décisif d'un monstre habitué aux lumières, en la personne de Ronaldo : le Portugais trouve d'abord la lunette de Lloris d'un tir majestueux au quart d'heure de jeu, puis double la mise avant la pause à la suite d'un bon boulot de Sancho lancé en profondeur par Matić. Entre ces deux réalisations, beaucoup d'événements sont à noter : l'enroulé de Pogba ne passe pas loin des cages de Tottenham, lesgâchent quelques occasions d'égalisation (arrêt de De Gea devant Højbjerg, tremblement de filet de Davies annulé pour hors-jeu ou encore sauvetage de Dalot sur sa ligne face à une tête de Dier), et Kane trouve enfin la faille sur un penalty sanctionnant une main de Telles. Ce qui n'empêche pas les visiteurs de repartir aux vestiaires avec du retard au compteur, leur gardien empêchant même Sancho de donner plus d'avance à Manchester.Moins dynamique que le premier acte, sans doute à cause de la fatigue et de la stratégie plus défensive deévoluant très bas, la seconde période voit Son passer à quelques centimètres du 2-2, tandis que la possession de balle reste toujours en faveur de son équipe. De son côté, Ronaldo n'est pas loin du triplé avec une praline repoussée par Lloris. Dommage pour les Mancuniens, puisque sur l'une des actions suivantes, Maguire trompe De Gea sur un centre de Reguilón... Quel triste destin, pour le défenseur central acheté à prix d'or et toujours pas convaincant (ni chanceux) depuis 2019 ! En colère par rapport au niveau de ses partenaires qui ne sont pas à la hauteur du sien, CR7 accélère alors... boom, nouvelle parade de Lloris. Sauf que le portier doit finalement s'incliner une troisième fois, le Lusitanien s'envolant dans les airs pour placer un coup de casque gagnant sur un corner de Telles. Cette fois, personne ne lui répondra.