Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur de Serie A

On se console comme on peut.Pendant que son meilleur ennemi recevait son sixième Ballon d'or à Paris, sous les yeux de la planète entière, Cristiano Ronaldo était à Milan où se déroulait le, l'équivalent des trophées UNFP en Italie. Et il n'est pas reparti les mains vide : en plus d'un trophée pour sa présence dans l'équipe de l'année, CR7 a ramené à la maison celui de meilleur joueur de l'année.Une bien maigre consolation comparée à un Ballon d'Or. Selon, Ronaldo ne s'est d'ailleurs pas particulièrement fait mousser : il est arrivé en toute fin de cérémonie, autour de 22h45, puis est reparti très vite ses deux trophées sous les bras. À noter les autres personnalités récompensées : Manuela Giugliano (meilleure joueuse), Gian Piero Gasperini (meilleur entraîneur), Gianluca Rocchi (meilleur arbitre), Sandro Tonali (meilleur jeune de Serie B), Thaisa (plus beau but femmes) et Fabio Quagliarella (plus beau but hommes), entre autres.En dessous de deux trophées, Cristiano ne se déplace plus.