Cristiano Ronaldo élu joueur européen de la décennie par l’IFFHS

Il faut rendre à César ce qui est à César.L'armoire à trophées déborde, mais il va encore falloir y faire de la place. Devenu le meilleur buteur de l'histoire du football, enfin pas tout à fait pour tout le monde , Cristiano Ronaldo a en tout cas bien été désigné meilleur joueur européen de la décennie par l'International Federation of Football History and Statistics . On retrouve sur le podium son ancien coéquipier au Real Madrid Sergio Ramos (2), et le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer (3).Une distinction presque inéluctable, tant le Portugais a dominé de la tête et des épaules la période 2011-2020. Avec entres autres, quatre Ligues des champions, deux Liga, deux Coupes du Roi, un Euro, deux Serie A, quatre Ballon d'or, Ronaldo a littéralement marqué au fer rouge son empreinte dans l'histoire du ballon rond.