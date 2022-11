Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer dans cinq Coupes du monde

5 - Cristiano Ronaldo est le premier joueur à marquer dans cinq éditions différentes de la Coupe du Monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Eternel. pic.twitter.com/yDf7R8kURz — OptaJean (@OptaJean) November 24, 2022

Seize ans plus tard.Le 17 juin 2006, Cristiano Ronaldo inscrivait face à l'Iran depuis le point de penalty le premier but de sa carrière en Coupe du monde. Seize ans plus tard, le quintuple Ballon d'Or dispute son cinquième Mondial. Et il ne lui a fallu qu'une seule partie pour trouver le chemin des filets, comme lors de chacun des tounois mondiaux auxquels il a participé.Depuis, l'attaquant portugais a trouvé le chemin des filets face à la Corée du nord en 2010, le Ghana, déjà en 2014, l'Espagne (triplé) et le Maroc en 2018, soit huit pions au total. Une performance qui n'avait jamais été réussie jusqu'à présent.Prochaine étape : marquer son premier but en phase finale.