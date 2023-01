Cristiano Ronaldo, Al-Nassr et l’appétit saoudien

La signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr confirme les ambitions saoudiennes sur l’échiquier sportif, aux relents géopolitiques, en contre-offensive du modèle développé par le Qatar.

Par Adel Bentaha

Propos de Raphaël Le Magoariec recueillis par AB.

La fin de ce mois de janvier 2023 pourrait voir le football offrir un nouveau numéro de cirque. Durant sa tournée hivernale, reportée depuis deux ans en raison du Covid, le PSG devrait effectivement affronter Al-Nassr en match amical. Le Qatar contre l’Arabie saoudite, et en second plan, leurs ambassadeurs respectifs : Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo. Suffisant pour alimenter le feu provoqué par la signature du Portugais à Riyadh , mais surtout confirmer les ambitions saoudiennes, à même d’emboîter le pas au modèle qatari, implanté depuis une décennie maintenant, et ce dès les lendemains du Mondial 2022 dans la péninsule voisine. Cette joute illustre également le rapprochement étatique, du moins en surface, de deux monarchies en froid depuis 2017."réussite", entame Raphaël Le Magoariec, membre de L’Équipe Monde arabe et Méditerranée (EMAM) à l’université de Tours. La victoire de l’Arabie saoudite devant l’Argentine en Coupe du monde en a d’ailleurs été une large illustration, puisque l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, n’a pas hésité à s’afficher avec un drapeau saoudien sur les épaules.Passé la surprise de l’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie, force est donc de constater que ce choix ne paraît finalement guère surprenant. La manne financière locale aidant , convaincre CR7 de rallier la Saudi Pro League s’est avéré moins difficile que prévu., poursuit Raphaël Le Magoariec.Dans la lignée du processus entamé par Mohammed ben Salman. Le prince héritier a ainsi enclenché la seconde, au niveau rayonnement international, avec le football en tremplin d’envergure. Une posture logique, pour celui qui s’affirme end’un Royaume englué dans une piètre réputation. De légères réformes, concernant le droit des femmes notamment (autorisation de conduire, assouplissement du système de « tutelle » ), en dépit d’une réalité toujours aussi austère. Derrière ces micromouvements sociétaux, l’établissement d’unlié au sport a donc fait office de nouvelle vitrine, siglée MBS.Première étape, il y a un peu plus d’un an désormais, avec le rachat de Newcastle United. Porté par le PIF (Public Investment Fund), le fonds d’investissement étatique saoudien, dont la fortune est estimée à 400 milliards de dollars, cette acquisition est ainsi venue grignoter le territoire exclusivement occupé par les Émirats arabes unis (City Football Group) et le Qatar (QSI)., précise Le Magoariec. Dans le bon wagon pour accrocher une qualification en Ligue des champions, lespourraient d’ailleurs bénéficier du premier effet « Cristiano Ronaldo » . Tel qu’avancé par, le contrat du Lusitanien à Al-Nassr - également propriété du PIF - inclurait une clause l’autorisant à rejoindre Newcastle en cas de place en C1 . Un billard à trois bandes, profitable à chacune des sphères concernées, symbole du modèle de diffusion vorace, aujourd’hui enclenché par l’Arabie saoudite.Pour Raphaël Le Magoariec,(la Supercoupe d’Espagne notamment)Car derrière cette diplomatie sportive carnassière, l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Riyadh constitue l’ultime levier activé par les Saoudiens, dans le sillage des pétromonarchies voisines. Le Qatar en priorité. CR7 a ainsi accepté d’endosser le costume d’ambassadeur saoudien à l’international, avec l’organisation de la Coupe du monde 2030 en ligne de mire. Pour Ben Salman, tous les coups sont bons pour ne laisser aucune miette à la concurrence, se racheter une image et faire mieux que le martelage médiatique réalisé par Doha avant, pendant et après le Mondial 2022.Dès lors, quoi de mieux que les deux meilleurs joueurs de la dernière décennie ? Car oui, en plus de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi – joueur du PSG et donc sous pavillon qatari - a également été recruté en qualité de tête de gondole de l'office du tourisme saoudien , au mois de mai dernier., se félicitait Ahmed al-Khateeb, ministre du tourisme local. Un paradoxe, dont semblent pourtant se satisfaire les deux parties., détaillait à ce titre Cristiano Ronaldo lors de sa présentation.désormais.