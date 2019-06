Cristiane assomme la Jamaïque

Grâce à trois buts de son attaquante, la Seleção a entamé son Mondial de belle manière, face à une Jamaïque qui écrivait une page de son histoire.

11

Les locomotives Schneider et Shaw

Brésil (4-4-2) : Bárbara - Leticia Santos, Kathellen (Daiane, 76e), Monica (c), Tamires - Andressa, Formiga, Thaisa, Debinha - Beatriz (Geyse, 65e), Cristiane (Ludmila, 65e). Sélectionneur : Vadão.

Jamaïque : S. Schneider - Bond-Flasza, Plummer (c), A. Swaby - C. Swaby, D. Blackwood, Solaun (Asher, 72e), Sweatman - C. Matthews (J. Brown, 62e), K. Shaw, T. Carter (Cameron, 79e). Sélectionneur : Hue Menzis.

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Première équipe caribéenne à s'inviter à l'évènement et petit poucet de celui-ci avec sa modeste 53place au classement FIFA : arrivée à Grenoble pour faire de la découverte, la Jamaïque n'avait pas tiré le plus beau des cadeaux en guise de débuts à ce niveau, puisque c'était l'ambitieuse et prestigieuse sélection brésilienne qui lui faisait face. Pas ridicules, les insulaires ont pourtant pris une belle gifle et ce à cause d'une femme talentueuse connue du coté du Paris Saint-Germain : Cristiane Rozeira de Souza Silva, dit Cristiane, qui est entré avec fracas dans sa compétition en signant le premier triplé de cette Coupe du Monde française. Voilà les au top du groupe C alors que l'Australie s'est déjà vautrée.Très rapidement et même sans la star Marta, forfait , lesont enchainé les situations chaudes et placé leurs adversaires au bord de la rupture : pendant que Debinha manquait ses duels face à Sydney Schneider (19 ans) après avoir profité des caviars d'Andressa Alves (8et 25), c'est Cristiane qui a lancé le mondial de lad'un superbe coup de tête sur une galette de la même Andressa (1-0, 15). Quelque peu laxistes derrière, les Brésiliennes ont permis à la néo-Girondine Khadija Shaw de s'illustrer, obligeant Bárbara à sortir une claquette (30) puis manquant de profiter d'un ballon relâché par la gardienne (36). Son homologue jamaïcaine, elle, a continué de faire son match et empêché lesde se mettre à l'abri en repoussant un penalty d'Andressa (38) après une main d'Allyson Swaby (l'une des deux soeurs de cette sélection).Il n'a fallu que cinq minutes à Cristiane pour frapper de nouveau (2-0, 50), face à une défense sous l'eau et malgré une tentative de sauvetage de la capitaine des, Konya Plummer. Les Caribéennes n'ont pas baissé les bras, notamment avec l'inusable Shaw, et Trudi Carter a mis le grabuge devant les cages brésiliennes, mais Allyson Swaby a manqué le coche (61). Le score a pourtant continué d'évoluer dans le même sens, toujours grâce à la même buteuse de São Paulo qui a fracassé le but jamaïcain sur un coup-franc courte distance (3-0, 64) pour s'offrir le triplé. Dans le dur pour conclure, les filles d'Hue Menzis ont sauvé les meubles grâce à leur portière, encore à la parade devant Geyse (78), et à la maladresse de Ludmila (80et 88). Pas un drame : la note était déjà bien assez salée.