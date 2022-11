CR7 absent de l'entraînement à cause de problèmes digestifs

BREAKING: Cristiano Ronaldo will not train with the Portugal squad today pic.twitter.com/MTs404KU7k — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 16, 2022

MDG

Décidément, tout va de travers pour CR7.Cristiano Ronaldo était absent de l’entraînement ce mercredi avec le Portugal, non pas à cause d'une gêne musculaire mais, selon Sky Sports, à la suite de problèmes digestifs. Rien très grave donc. Après les extraits de l’interview donnée par Piers Morgan, dont la totalité doit sortir ce mercredi soir, la situation du Portugais semble pourtant de plus en plus instable.Cinq jours avant le début de la Coupe du Monde, l’équipe du Portugal doit faire avec la tempête médiatique qui se forme autour de CR7. La vidéo des retrouvailles entre Ronaldo et Fernandes a fait le tour du monde. Mais selon Joao Mario, Cristiano Ronaldo aurait simplementBonne ambiance.