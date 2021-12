Covid : Les premiers matchs du Boxing Day reportés

The Premier League has confirmed that our Boxing Day trip to Wolverhampton Wanderers has been postponed as a result of COVID-19.#WOLWAT — Watford Football Club (@WatfordFC) December 23, 2021

Un temps menacé, le Boxing Day est définitivement atteint par la crise du Covid qui repart de plus belle en Angleterre. Deux matchs de la traditionnelle journée de Noël ont ainsi officiellement été reportés ce jeudi à cause de la multiplication des cas positifs au sein des différents effectifs de Premier League. Premières victimes : les rencontres Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford, toutes deux décalées à une date encore inconnue.Le club entraîné par Marcelo Bielsa a constaté cinq nouveaux cas ce jeudi matin. De leur côté, lesde Watford n'ont toujours pas le nombre de joueurs suffisant pour aligner une équipe compétitive. En Écosse, les clubs ont fait pression sur la Ligue pour ne reprendre que le 3 janvier à cause de cette situation compliquée.Le plus gros soucis c'est qu'il y aura encore plus de rediffusions de vieux bêtisiers à la TV.