Covid : Aubameyang et Lemina forfaits pour le reste de la CAN

? COMMUNIQUÉ DE PRESSE ? pic.twitter.com/VdtU528tWM — Fédération Gabonaise de Football - FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 17, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mauvaise nouvelle pour les Panthères.Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina sont forfaits pour le reste de la CAN et quittent la sélection gabonaise. C'est l'annonce qu'ont faite la fédération (FEGAFOOT) ce lundi. Pas suffisamment rétablis de leur infection au Covid, les deux joueurs étaient absents lors des deux premiers matchs de leur équipe face aux Comores et au Ghana. Selon un précèdent communiqué de la FEGAFOOT, ils « présenteraient des lésions cardiaques » et aucun risque n'avait été pris à leur encontre jusqu'alors. Les deux hommes vont donc reprendre la direction de leur club respectif (Arsenal et Nice) pour y être examinés de façon plus approfondie.En espérant les revoir sur les terrains rapidement, peu importe où