Covid-19 : report de la coupe Lavalini 20 000 !

Plus de 20 000 commentaires sous une brève. Un record. Une histoire. Une légende. Qui devait s'écrire ce week-end. Mais face au coronavirus, le premier tournoi de l'histoire de la communauté SoFoot.com est repoussé.

Le tournoi Lavalini 20 000 ou premier tournoi de la communauté sofoot.com

Aujourd'hui même devait se tenir l’événement foot de l’année. Un tournoi exceptionnel reposant sur les piliers de l’amour et de la fraternité. Finalement, ça sera probablement l’événement foot de la décennie ! La Coupe Lavalini 20 000, ou premier tournoi de la communauté SoFoot.com , ne ferme pas ses portes devant le Covid-19, elle met simplement un masque et détrousse ses manches jusqu’aux mains pour vous proposer un tournoi d’une ampleur encore plus ample.Les hautes instances sont en train de plancher sur le futur week-end qui fera date. En attendant si vous êtes pleutres et que vous souhaitez vous faire rembourser votre billet, c’est possible. Il suffit d'écrire au CREF de Laval, à l'adresse suivante : accueil@creflaval.comSinon votre billet reste valable et d'autant plus collector pour ce qui sera toujours le premier tournoi de la communauté So Foot et probablement le seul tournoi convenable de l’année 2020.D'ici là, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de la Coupe Lavalini 20 000 :